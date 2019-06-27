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Alt geçit sorunu çözülecek

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Muratdere köyünde bulunan alt geçit ile ilgili olarak İl Genel Meclis üyeleri incelemelerde bulundular.

27 Haziran 2019 Perşembe 13:47
Alt geçit sorunu çözülecek

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Muratdere köyünde bulunan alt geçit ile ilgili olarak İl Genel Meclis üyeleri incelemelerde bulundular.


Köyün alt geçit sorunuyla alakalı köy mutarı ve vatandaşlardan bilgi alınarak sorunun çözümü noktasında incelemelerde bulunuldu. Çalışmalarla ilgili olarak AK Parti İl Genel Meclis üyeleri Mesut Çetin ve Erdinç Gesge “Muratdere köyümüzdeki alt geçit sorununun çözümüne katkı sağlamak amacıyla AK Parti grubu olarak, İl genel meclisi başkanlığına vermiş olduğumuz yazılı önerge sonucu; İl genel meclisi Çevre ve Sağlık komisyonu Muratdere köyümüzde incelemelerde bulundu. Komisyon başkanı ve üyelerimize teşekkür ediyoruz” dediler.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 13:47
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