0553 313 94 23

ALS hastası 5 bin euroluk ilacının karşılanmasını istiyor

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Mehmet Ali Güler’e 5 ay önce ALS hastalığı teşhisi konuldu.

15 Mart 2019 Cuma 13:03
ALS hastası 5 bin euroluk ilacının karşılanmasını istiyor

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Mehmet Ali Güler’e 5 ay önce ALS hastalığı teşhisi konuldu. Hastalığı nedeniyle çalışamayan Güler, Japonya ve ABD’de bulunan bir ilacının 5 bin euro olduğunu belirterek yetkililerden destek istedi.


Evli ve 3 çocuk babası Mehmet Ali Güler, 5 ay önce rahatsızlanarak önce Elazığ’da, ardından Mersin’de ve Ankara’da hastanelere başvurdu. Güler’e Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığı teşhisi konuldu. 1 ay hastanede yatarak tedavi gören Güler’e tedavisi için bazı ilaçlar yazıldı. Güler, yazılan ilaçlardan birinin sadece ABD ve Japonya’da olduğunu ve fiyatının 5 bin ile 6 bin 500 euro arasında olduğunu öğrendi. Hastalığı nedeniyle çalışamayan Güler, yurt dışından getirilmesi gereken ilacının devlet tarafından karşılanmasını istiyor.


ALS hastalığına yakalandığını belirten Mehmet Ali Güler, "Hastalığımı 5 ay önce öğrendim. Elazığ’dan Mersin’e gittim. Mersin’de hastalığımın teşhisini koydular. Oradan Ankara’da hastaneye gittim, 1 ay yatarak tedavi gördüm. Şuanda kendim çalışamıyorum. İlaçlarım Japonya ve Amerika’da var. Onlarda dolar, euro üzerinden satıyor. 5 bin euroya satılıyor. Maddi imkanımız olmadığı için eşim temizliğe gidiyor. İmkanımız olmadığı için bu ilaçlarımı alamıyorum. Yetkililer ve Cumhurbaşkanımdan desteklerini bekliyorum" dedi.


Sağlık Bakanlığına yönlendirildiğini aktaran Güler, sonuç alamadıkları takdirde kaymakamlık tarafından yardımcı olunmaya çalışacağı bilgisinin de kendisine verildiğini söyledi. İlaçlarını acil olarak kullanması gerektiğini, elinde başlayan çukurlukların ilaçları almadığı takdirde tüm vücuduna dağılacağını ifaden eden Güler, bu tedavi yapılmadığı takdirde kendisinin yatalak olacağını söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 13:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ANALİZ - Ruhani'nin Bağdad ziyaretinin şifreleri
    1. ANALİZ - Ruhani'nin Bağdad ziyaretinin..
    2. Kayseri, kış sporlarına ev sahipliği..
    3. Sultanbeyli yerel seçim anket..
    4. Bakan Ersoy: "Turizmin artık sezonluk..
    5. AB: "Aday ülke ve önemli bir ortak..
    6. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    7. "Firmaların iflas etmelerine müsaade..
    8. Serbest piyasada altın fiyatları
    9. Diyet uzmanları uyarıyor: "Ekmeksiz..
    10. "Bu topraklardaki mevcudiyetimizden..
    11. GRAFİKLİ - Yeni Zelanda'da iki camiye..
    12. Piyasalarda gün ortası
    13. Şubat ayında Sinop Havalimanı’nda 10..
    14. Başkan Yılmaz, 14 Mart Tıp Bayramı’nı..
    15. Ödemelerini alamayan oyuncular, maça..
    16. BM’den İl Milli Eğitim Müdürlüğüne..
    17. Hayvancılık İşletmeleri ve Seralara..
    18. Yeni Zelanda'daki iki camiye terör..
    19. Borsa günün ilk yarısında yükseldi
    20. Açıklama geldi! 'Fabri Beşiktaş'a geri..
    21. Diyarbakır’da silahlı kavga: 3 ölü, 2..
    22. Kara Kuvvetleri Komutanlığınca..
    23. TBMM Başkanı Şentop, TBMM Hastanesini..
    24. Yeditepe Üniversitesi, diş hekimliği..
    25. Pratriathlon Dünya Kupası Yarışı..
    26. Microsoft ve Vodafone işbirliği ile..
    27. Yön tabelasına çarpan kamyon sürücüsü..
    28. Şafak vakti FETÖ operasyonu
    29. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    30. Kepez’de sağlık yatırımları
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler