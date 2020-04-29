Alpsoy: FETÖ'nün önünü açmak için dindar subayları görevden uzaklaştırdılar

Yeniakit.com.tr'den Mehmet Özmen'e konuşan 28 Şubat mağduru Suad Alpsoy, 28 Şubat sürecinde eşi Şeyhmus Alpsoy'un bir gece yarısı ansızın tutuklandığını ve adil olarak yargılanmadığını söyledi.

"FETÖ'nün önünü açmak için dindar subayları görevden uzaklaştırdılar"

"Bir gece yarısı evimize 40 kişilik bir ekip gelip eşimi tutukladı. Mahkemeye çıkarıp Anayasal düzeni yıkıp hükümet kurmaya teşebbüs suçundan eşimi tutukladılar. Eşim Şeyhmus Alpsoy yıllardır haksız yere cezaevinde bulunuyor. FETÖ'nün önünü açmak için dindar subayları görevden uzaklaştırdılar. Kocam gibi subayların yerine FETÖ'cüleri göreve getirdiler. Avukatımız adil bir şekilde yargılansalardı ömür boyu hapis cezası verilmezdi diyor."

"Eşim haksız bir şekilde yargılandı"

20 yılı aşkın süredir cezaevinde bulunan eşi ve kayınpederinin hasta olduğunu belirten Suad Alpsoy "İnfaz yasasında 28 Şubat mağdurlarının yer almadığını belirten Alpsoy, Biz bu çıkan infaz yasasının bizim için de geçerli olmasını beklerdik. Eşim haksız bir şekilde yargılandı. Herkes bunun 28 Şubat sürecinde yaşandığını biliyor. Ne yazık ki infaz yazası eşim gibileri kapsamadı. Kayın pederim de kocamla birlikte hapis yatıyor. Kayın pederim parkinson hastası ve daha birçok hastılığı var. Eşim hastalanmadan önce o bakıyordu. Eşim de hastalanınca babasına bakamıyor. Eşim kolon kanseri oldu hastalık o kadar ilerlediki mesanesini bile aldılar. Bağırsaklarını dışarı çıkardılar. 2 adet torba takıldı. Hastalığı sürekli tekrarlıyor. Hem eşim hem de kayınpederim çok zor durumdalar. Cezaevi şartları da çok kötü. Bir hasta haliyle öbür insanlardan daha çok üşüyor. Cezaevi hastanesinde eşimin yanında refakatçi kaldım. Doktor bir ilaç yazıyor. Ancak bir hafta sonra geliyor ilaçlar. Yemekleri de aynı şekilde sıvı alması gerekiyor ama vermediler. Bizler mağdur durumdayız. Benim zihinsel engelli oğlum var. Hem eşime hem de ona bakıyorum. Eşim Sincan F1 cezaevinde kalıyor. 5 çocuğum var bir tanesi zihinsel engelli, 40 bayramdır eşim ve kayınpederim cezaevinde hasta olarak bulunuyor." dedi.

"28 Şubat mağdurlarına da yeniden yargılanma yolu açılsın"

"Cumhurbaşkanımızdan rica ediyorum! Bize de yeniden yargılanma hakkı verilsin. 28 Şubat mağdurlarına da yeniden yargılanma yolu açılsın. Konuşma hakkı verdiğiniz için Allah sizden razı olsun. 28 Şubat mağdurları 40 bayramdır cezaevinde artık bu bayramı aileleriyle geçirsinler."