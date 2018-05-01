Alpler can almaya devam ediyor

Valais Kantonu Polisi Sözcüsü, yaptığı açıklamada, pazar günü ülkenin güneybatısındaki Arolla bölgesine yakın bir yerde yürüyüşe çıkan 14 dağcının şiddetli rüzgar, soğuk ve kar fırtınasına yakalanarak geceyi açık havada geçirmek zorunda kaldığını belirtti.

İsviçre polisi, dün sabah saatlerinde 7 helikopterle geniş kapsamlı kurtarma çalışmaları başlatıldığını, 5 dağcının öldüğünü ve yaralı 9 dağcıdan 4'ünün ise hayati tehlikesinin devam ettiğini açıkladı.

İtalyan, Fransız ve Alman uyruklu olduğu belirtilen dağcıların dördünün beden ısısının düşmesi, birinin de düşme sonucu yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Yaralıların helikopterlerle en yakın hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

3 DAĞCI FARKLI BÖLGELERDE HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, Swissinfo internet sitesindeki habere göre, ülkenin farklı bölgelerinde bulunan dağlarda meydana gelen kazalarda da 3 kişi öldü.

Haberde, yine Valais kantonunda Visp bölgesine bağlı yerleşim yeri Saas-Fee'de yürüyüşe çıkan Fransız bir çiftin çığ altında kaldığı, kadının kendi imkanlarıyla kurtulduğu, eşinin ise hastanede hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsviçre'nin Bern Alpleri'nde deniz seviyesinden 4 bin 107 m yükseklikteki Mönch dağına tırmanmaya çalışan yirmili yaşlardaki İsviçreli iki gencin de pazar günü kayıp olduğu, dün sabah yapılan kurtarma çalışmalarında gençlerin ansız bedenlerine ulaşıldığı bildirildi.