Alperenler Vakfından Bayırbucak Türkmenlerine iftar verildi

Yesevi Alperenler Vakfı tarafından Hatay’ın Yayladağı ilçesi ve Suriye’de yaşayan Bayırbucak Türkmenlerine iftar yemeği verildi.

Yayladağı Semt Pazarındaki etkinlik, Kur’an-ı Kerim okunarak başladı.

Kur’an-ı Kerim okunması ve savaşta hayatını kaybedenler için yapılan duanın ardından birlikte iftar yapıldı.

Yesevi Alperenler Vakfı Genel Başkanı Kürşat Mican, yaptığı açıklamada, Suriye’deki iç savaşın başladığı ilk günden bu yana Yesevi Alperenler Vakfı olarak, Suriye’deki mazlumların yanında olduklarını ve zulüm bitinceye kadar yanlarında olacaklarını söyledi.

Her ramazan olduğu gibi, bu ramazan ayında da ekmeklerini Bayırbucak Türkmenleriyle paylaşmak istediklerini belirten Mican, şunları söyledi:

"Bu yıl son iftarımızı Türkmen şehit aileleriyle ve yetim çocuklarla yapacağız. Onlarla beraber olmak bizler için ayrıca bayram sevinci. Alperenler Vakfı olarak, buradaki mağdur kardeşlerimizi bayram öncesi bir nebze de olsa sevindirmek, onların yanında olduğumuzu hissettirmek adına buradayız. Şu anda bir iftar sofrasıda Bayırbucak Türkmendağı’nda kurduk, fiziki olarak yanlarında olamasakta manen yanlarındayız. Ayrıca çocuklara bayram harçlığı dağıtacağız. Toplamış olduğumuz fitre ve zekatların dağıtımını yapacağız. Yayladağı’nda yaklaşık 250 yetim ve öksüz çocuğumuzun bayramlık kıyafetlerini tedarik ettik, inşallah iftar sonrası onlarında dağıtımlarını yapacağız, yüzlerindeki bayram sevincine sevinç katabilirsek ne mutlu bize.”

Suriye dahil mazlum coğrafyalardaki yardım faaliyetlerine devam edeceklerini kaydeden Mican, herkesin bayramını şimdiden kutluyorum. Allah hayır sahiplerinin yaptığı bu yardımları kabul etsin. Rabbim bu insanların bir an önce Bayırbucak’taki evlerine yurtlarına dönmeyi nasip eylesin şeklinde konuştu.