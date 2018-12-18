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Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin temyiz davası

İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servis minibüsünde unutulmasının ardından hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesince karara bağlanan davanın temyiz duruşmasına devam edildi

18 Aralık 2018 Salı 17:29
Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin temyiz davası

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servis minibüsünde unutulmasının ardından hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesince karara bağlanan davanın temyiz duruşmasına İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde devam edildi.

14. Ceza Dairesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Yurdagül İ, Bekir G, Arzu G, Ahmet S, Dilara K. ile müştekiler Buket ve Serkan Sakin, taraf avukatları, İzmir Barosu Başkanlığını temsilen avukatlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı, tutuklu sanık Taner İşgören katılmadı.

Tutuksuz sanık Dilara K, yeni gelen bilirkişi raporuna karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

- "Gördüklerinizi annenize söylemeyin"

Baba Serkan Sakin, ambulans çağrılması ve ilk yardım yapılması durumunda oğlunun yaşayacağını ifade ederek, "Bir televizyon programına bağlanan Alperen'in okulundaki öğrenci velileri çocuklarının olay gününe dair anlattıklarını söylemiş. Alperen kreşte bulunan çocukların gözü önünde yere yatırılmış ve 'bu gördüklerinizi annelerinize sakın söylemeyin' denilmiş. 'Annelerinize babalarınıza söylerseniz size ceza veririz' demişler. Bu sözleri Yurdagül öğretmenin söylediğini söylüyor." dedi.

Anne Buket Sakin, sanıkların çelişkili ifadeler verdiğini, çocuğunun serviste oturduğu koltuk hakkında farklı beyanlarda bulunduğunu söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen, Ahmet S. dışındaki sanıkların asli kusurlu olduğunu savunarak, "Dilara'nın ifade vermemesi kötü niyetlidir. Yargılamayı uzatmaya yöneliktir." dedi.

Mahkeme heyeti, savunmalar için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Çiğli ilçesinde 15 Ağustos 2017'de anaokuluna gitmek için sabah evinden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

19 Temmuz'da görülen karar duruşmasında Alperen Sakin'in ölümünde ihmali oldukları ve delilleri yok etmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle 6 sanık hakkında 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezaları verilmişti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi heyeti, geçen celse tutuklu yargılanan anaokulu sahibi Yurdagül İ'nin tahliyesine karar vermişti.

Dosya kapsamında tek tutuklu olarak servis şoförü Taner İşgören kalmıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 17:29
  1. Alperen Sakin
  2. dava
  3. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi
  4. temyiz

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