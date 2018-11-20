Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin dava

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servis minibüsünde unutulmasının ardından hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesince karar bağlanan davadaki sanıkların temyiz duruşmasına İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde başlandı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Yurdagül İşgören, tutuksuz sanıklar öğretmen Arzu G. ve Ahmet S. müştekiler Buket ve Serkan Sakin, taraf avukatları ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı.

Mahkeme Başkanı, dosyada birtakım eksiklikler olduğu yönünde itirazlar bulunduğunu ve sanıklar Yurdagül İşgören, Bekir G, Arzu G. ve Ahmet S. hakkındaki hükmün incelenmesi için duruşma açılması gerektiğine karar verildiğini belirtti.

Mahkeme Başkanı, olaya ilişkin yeniden bilirkişi raporu talep ettiklerini aktardı.

Yeni bilirkişi raporunda, servis şoförü tutuklu sanık Taner İşgören'in olayın meydana gelmesinde cezai yönden asli kusurlu, servis görevlisi Dilara K'nın asli kusurlu, öğretmen Arzu G'nin tali kusurlu, okulun kurucusu Yurdagül İşgören ve okul müdürü Bekir G'nin asli kusurlu olduğu kaydedildi.

Tutuklu sanık Yurdagül İşgören, olayın meydana gelmesinde kusuru olmadığını savundu.

Tutuksuz sanık Arzu G. ise kendisine resmi veya sözlü olarak Alperen'in öğretmeni görevi verilmediğini ileri sürdü.

Alperen Sakin'in annesi Buket Sakin de dosyada olay günü oğluna ait fotoğrafta görülen şortun kendisinin giydirdiği şort olmadığını, çantasındaki yedek şort olduğunu ifade etti.

Müşteki avukatı Şenol Diş de sanık Ahmet S'ye sorular yöneltti.

Avukatın olay gününe ilişkin sorusuna Ahmet S, "Öğretmen Nurcan, 'Abi çocuğu serviste unuttuk, mahvolduk' dedi. Ben kimseyi tehdit etmedim, kimseye ne şekilde ifade vereceği hususunda beyanda bulunmadım. Taner'e okulda bulunan bilgisayarların sökülmesi yönünde herhangi bir sözüm olmadı." dedi.

Müşteki avukatı Onur Keleş, sanık Ahmet S'nin Taner'i arayıp bilgisayarları ve görüntüleri yok etmesini istediğinin sabit olduğunu savunarak, "Kanaatimizce olay servis aracında değil anaokulunun içinde meydana gelmiştir. Yoksa anaokulundaki kamera görüntülerini neden yok etmek istesinler." diye konuştu.

İddia makamı, eksikliklerin giderilmesi, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamı yönünde mütalaa verdi.

Tutuklu sanık Yurdagül İşgören tahliyesini talep ettiğini belirterek, "17 yaşında oğlum var. Üniversite sınavına hazırlanmaktadır. Hem babası hem de annesinin tutuklu bulunması çocuğumun psikolojisini bozmuştur. En azından birimizin tahliyesine karar verilmesini talep ederim." diye konuştu.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Yurdagül İşgören'in tahliyesine, sanıkların olay günü Medikalpark Hastanesinde polis tarafından alınmış herhangi bir ifadelerinin bulunup bulunmadığının tespitine ve varsa ifade örneklerinin gönderilmesi için Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

- "Bu şekilde karar verilmesi bizi çok üzdü"

Baba Serkan Sakin duruşma sonrası yaptığı açıklamada, anaokulu sahibi Yurdagül İşgören'in ifadesine dikkati çekerek, " 'Benim oğlumun psikolojisi bozuldu' diye söyledi. Halbuki Alperen mezarda, Alperen'in ablası, abisi, bizim durumumuz belli. Bu şekilde karar verilmesi bizi çok üzdü. Alperen'in ölümüne sebebiyet vermeleri, sonra kamera görüntülerinin silinmesi...Yurdagül İşgören son bilirkişi raporunda asli kusurluyken serbest bırakılması akla mantığa izah edilemez." şeklinde konuştu.

- Olay

Çiğli ilçesinde 15 Ağustos 2017'de anaokuluna gitmek için sabah saatlerinde evinden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.



19 Temmuz'da görülen karar duruşmasında Alperen Sakin'in ölümünde ihmali oldukları ve delilleri yok etmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle 6 sanık hakkında 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezaları verilmişti.











