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Alperen Sakin davasında önemli gelişme

Okul servis minibüsünde  unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ailesi, İlçe  Milli Eğitim Müdürü ve 2 şube müdürü hakkında "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla dava açtı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 18:02
Alperen Sakin davasında önemli gelişme

Aile avukatlarının Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün gerekli  sorumlulukları yerine getirmediği gerekçesiyle olaya dahil edilmesi talebinde  bulunması ve Çiğli Kaymakamlığının olaya ilişkin soruşturma izni vermesi üzerine  Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü M.U ve şube müdürleri H.B ve Ş.Ş hakkında  iddianame hazırlandı.

İddianamede yer alan ön inceleme raporunda Çiğli İlçe Milli Eğitim  Müdürü ve şube müdürlerinin söz konusu özel anaokulunun denetlenmesinde ve gelen  şikayetlerin değerlendirilmesinde, kontrollerin yapılmasında sorumluluklarının  bulunduğu belirtildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Kamu görevlilerinin kendilerine bildirilen olay konusu özel anaokulu  ile ilgili eksiklikler hakkında yeterli denetim ve kontrol yapmayarak takip  etmedikleri görülmüştür. Bu konuda titiz davranılmadığı, geçmiş yıllarda yapılan  denetimlerde ilgili müfettişlerce eksikliği belirtilen hususlarda sorumlulularca  herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır.

Bu denetim eksikliği ve gerekli kontrollerin yapılmaması sonucu  anaokulunda öğrenci olan bir küçüğün ölümü ile sonuçlanan ihmaller zinciri  bulunmaktadır. Bu anlamda doğrudan ölüm üzerinde illiyet bağı olmasa da kontrol  ve gerekli tedbirler alınması konusunda gerekirse idari tedbirler uygulanacağını  öngören okul yetkililerinin hem personel seçiminde hem de hizmetin işleyişi  konusunda daha dikkatli davranacağı düşünüldüğünde aradaki illiyet bağının  varlığının kabulü gerektiği, görevi ihmal suçundan soruşturma yapılmasını  gerektirir yeterli delillerin bulunduğu anlaşıldı."

İddianamenin Karşıyaka Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesiyle  ilçe müdürü ve şube başkanlarının 1 Kasım'da hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

- Olay

Çiğli ilçesinde 15 Ağustos 2017'de anaokuluna gitmek için sabah  saatlerinde evinden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın  bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin, kaldırıldığı hastanede hayatını  kaybetmişti. 

19 Temmuz'da görülen karar duruşmasında Alperen Sakin'in ölümünde  ihmali oldukları ve delilleri yok etmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle 6 sanık  hakkında 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezaları verilmişti.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 18:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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