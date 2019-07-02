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Alperen Ocaklarından LGBT eylemlerine tepki

Alperen Ocakları Gaziantep İl Başkanı Tuncay Uzdilli LGBT’nin onur yürüyüşü adı altında yaptığı eyleme tepki gösterdi.

02 Temmuz 2019 Salı 15:35
Alperen Ocaklarından LGBT eylemlerine tepki

Alperen Ocakları Gaziantep İl Başkanı Tuncay Uzdilli LGBT’nin onur yürüyüşü adı altında yaptığı eyleme tepki gösterdi.


Alperen Ocakları Gaziantep İl Başkanı Tuncay Uzdilli LGBT’nin İstanbul’da Onur yürüyüşü adı altında düzenlenen eylemlere tepki göstererek, Müslümanların sinir uçlarına dokunan bu tür ahlaksızlık eylemlerinin normalmiş gibi görünmesine izin vermeyeceklerini ifade etti. Uzdilli, Müslüman topraklarında fantezi hayal edenlere izin vermeyeceklerini dile getirdi.


“ Bugün bu açıklamayı son günlerde artan LGBT olaylarına karşı yapıyoruz. Avrupa birliği uyum yasasına istinaden hazırlanan 6284 sayılı yasanın aile içi ve kadına karşı şiddetin önlenmesi ve kamuoyunda İstanbul sözleşmesi olarak da bilinen Avrupa konseyi sözleşmesinin Türkiye’de çok yuvalar yıktı. Sözde ismi Onur Yürüyüşü olan ama aslı ahlaksızlık olan ve Müslümanların sinir uçlarına dokunan bu tür ahlaksızlıkların normalmiş gibi gösterilmesine izin vermeyeceğiz. Kutsallarımıza saldıracak kadar ahlaksız bir topluluk olan LGBT’lilere duyarsız kalan herkes bu yapıyı desteklemiş olur. Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkma adına ne yapmamız gerekiyorsa her zaman hazırız. Ben Müslümanım diyen herkes buna müsaade etmemelidir. Hukuki yollarla mücadelesini sürdürmelidir. bir koyun kesilip bir mahalleye asıldığında kimse karışmadığı takdirde kokusu tüm mahalleyi rahatsız eder. bizim kimsenin yaşam tarzıyla ilgili bir sıkıntımız yoktur, ama bu ahlaksızlıkları kimlerin desteklediğini, bunlara kimlerin müsaade ettiğini çok iyi biliyoruz. Sultan Alparslan Anadolu’ya ahlaksızlar yürüsün diye girmedi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul’a ahlaksızlar ürüsün diye fethetmedi.Toprağın altındaki milyonlarca Türk evladı ahlaksızların hürriyeti için şehit olmadı. Alperenler olarak Müslüman topraklarında fantezi hayal edenlere müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 15:35
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