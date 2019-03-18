Alperen Ocakları şehitler için lokma dağıttı Sivas’ta Alperen Ocakları üyeleri 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla lokma dağıttı.

Sivas’ta Alperen Ocakları üyeleri 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla lokma dağıttı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Alperen Ocakları Sivas İl Başkanlığı tarafından anma programı düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programda ilk olarak Çanakkale Savaşı’na ait fotoğrafların bulunduğu sergi açıldı. Daha sonra vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Alperen Ocakları Sivas İl Başkanı Şehrettin Çatalcam şehitlere rahmet dileyerek,"Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla vatandaşlara lokma dağıtmak istedik. Aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun. Çanakkale Deniz Zaferi’mizin 104’üncü yılı kutlu olsun." dedi.

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