THY - Trabzon
0553 313 94 23

Alperen Khamis kimdir? Alperen Khamis'in annesi Nilgün Aksu vefat etti

Çocuklar Duymasın isimli dizide 'Beton Orçun' karakterini canlandıran Alperen Khamis'in annesi hayatını kaybetmesiyle Alperen Khamis kimdir Alperen Khamis kaç yaşında ve Alperen Khamis nereli araştırılmaya başlandı. İşte Alperen Khamis’in hayatı

28 Ağustos 2018 Salı 18:48
Alperen Khamis kimdir? Alperen Khamis'in annesi Nilgün Aksu vefat etti

Çocuklar Duymasın isimli dizide 'Beton Orçun' karakterini canlandıran Alperen Khamis'in annesi hayatını kaybetmesiyle Alperen Khamis kimdir Alperen Khamis kaç yaşında ve Alperen Khamis nereli araştırılmaya başlandı. İşte Alperen Khamis’in hayatı

Genç oyuncu Alperen Khamis trafik kazasında yaralanan ve o zamandan bu yana yoğun bakımda tedavi gören annesi Nilgün Aksu’yu kaybetti. Aksu aynı kazada ağır yaralanmıştı ve uzun bir süredir yoğun bakımda tedavi altındaydı.

ALPEREN KHAMİS KİMDİR?

Lübnan asıllı bir baba ve Türk bir annenin çocuğu olan Alp Eren Khamis, 14 Temmuz 2003 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Çok küçük yaşlardan itibaren sinema ve dizi filmlerinde oyunculuk yaptı. Başrollerini Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Zeyno Günenç ve Volkan Severcan'ın başrollerini paylaştığı Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Orçun Karakteriyle tanındı.

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Günce (Sinema Filmi, 2013)

Çocuklar Duymasın (6 Sezon, Orçun, 2002, 2010-2013, 2017)

Çocukluk Günleri (TV Dizisi, 2009)

Muro - Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine (Rus Çocuk, Sinema Filmi, 2008)

Hatırla Sevgili (TV Dizisi, Mehmet Sinan Karayel, 2006)

En Son Babalar Duyar (Orçun, TV Dizisi, 2006)

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 18:48
  1. İstanbul
  2. alperen khamis annesi
  3. Nilgün Aksu
  4. beton orçun annesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Putin 15 generali görevden aldı
    1. Putin 15 generali görevden aldı
    2. Başakşehir'de neşter vuruldu! Yıldız..
    3. Gadiri Hum Bayramı ne zaman kutlanır?
    4. Gadiri hum bayramını kimler kutlar?
    5. Eski Galatasaraylı Jose Rodriguez'in..
    6. Gadiri hum bayramı nedir?
    7. ABD Savunma Bakanı Mattis: Türkiye ile..
    8. Aytemiz Alanyaspor'a trafik cezası
    9. Muğla'da elektrikli bisiklet..
    10. Çorum'da 2 gündür kayıp olan engelli..
    11. Şanlıurfa'da feci olay! Görenlerin..
    12. Emniyet müdürü makam odasında intihar..
    13. Bandırmaspor Galatasaray'dan oyuncu aldı
    14. TOKİ Konya evleri başvuruları ne zaman..
    15. Eski polise FETÖ üyeliğinden hapis..
    16. Samsun'da polis okulu müdürü makam..
    17. Düzce'de kıyıya vurdu! Gören hemen..
    18. TBMM Başkanı Binali Yıldırım: İç Tüzük..
    19. Görenler inanamadı! Bu fotoğraf bugün..
    20. Alperen Khamis'in annesi vefat etti!
    Türk Savunma Sanayii Çin basınında! 'ABD saldırsa da ekonomiyi kurtaracak'
    Türk Savunma Sanayii Çin basınında! 'ABD saldırsa da ekonomiyi kurtaracak'
    Özel okul teşvik başvuru formu
    Özel okul teşvik başvuru formu
    Macron yine saldırdı! 'Erdoğan Türkiye'si ile Atatürk Türkiye'si aynı değil'
    Macron yine saldırdı! 'Erdoğan Türkiye'si ile Atatürk Türkiye'si aynı değil'
    TRT'den alkış alan tavır! Yayından kaldırdılar
    TRT'den alkış alan tavır! Yayından kaldırdılar
    Körfez'de büyük gerginlik! "ABD'nin orada işi yok"
    Körfez'de büyük gerginlik! "ABD'nin orada işi yok"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ekonomi Bakanlığı önerdi, Rusya bölünüyor!
    Ekonomi Bakanlığı önerdi, Rusya bölünüyor!
    AK Parti'nin yerel seçim anketi
    AK Parti'nin yerel seçim anketi