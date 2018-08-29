Alperen Khamis kimdir? Alperen Khamis'in annesi Nilgün Aksu toprağa verildi

Çocuklar Duymasın isimli dizide 'Beton Orçun' karakterini canlandıran Alperen Khamis'in annesi hayatını kaybetmesiyle Alperen Khamis kimdir Alperen Khamis kaç yaşında ve Alperen Khamis nereli araştırılmaya başlandı. İşte Alperen Khamis’in hayatı

Geçirdiği trafik kazası sonrası 2 aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren ve dün hayatını kaybeden Çocuklar Duymazın dizisinde genç oyuncularından Alperen Khamis'in annesi Nilgün Aksu son yolculuğuna uğurlandı.

ALPEREN KHAMİS KİMDİR?

Lübnan asıllı bir baba ve Türk bir annenin çocuğu olan Alp Eren Khamis, 14 Temmuz 2003 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Çok küçük yaşlardan itibaren sinema ve dizi filmlerinde oyunculuk yaptı. Başrollerini Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Zeyno Günenç ve Volkan Severcan'ın başrollerini paylaştığı Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Orçun Karakteriyle tanındı.

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Günce (Sinema Filmi, 2013)

Çocuklar Duymasın (6 Sezon, Orçun, 2002, 2010-2013, 2017)

Çocukluk Günleri (TV Dizisi, 2009)

Muro - Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine (Rus Çocuk, Sinema Filmi, 2008)

Hatırla Sevgili (TV Dizisi, Mehmet Sinan Karayel, 2006)

En Son Babalar Duyar (Orçun, TV Dizisi, 2006)