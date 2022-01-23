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Biyografi Alperen Arabacı kimdir? Alperen Arabacı nereli kaç yaşında?
Biyografi

Alperen Arabacı kimdir? Alperen Arabacı nereli kaç yaşında?

Hentbol Avrupa Şampiyonası gruplarına çıkma maçında erkek milli takımımız Güney Kıbrıs Rum kesimi ile eşleşti. Maç öncesinde testi pozitif çıkan sporcumuz Alperen Arabacı, Rum kesiminde karantinaya alındı. Türk heyetinin oyuncuyu ülkeye getirmesi engellendi. Peki Alperen Arabacı kimdir? Alperen Arabacı nereli kaç yaşında? Alperen Arabacı hayatı, kariyeri.

Yeniakit Publisher
2022-01-23 09:20:00 - 2022-01-23 09:21:19
Alperen Arabacı kimdir? Alperen Arabacı nereli kaç yaşında?

Hentbol Avrupa Şampiyonası gruplara çıkma maçı öncesinde testi pozitif çıkan sporcumuz Alperen Arabacı, Rum kesiminde karantinaya alındı. Türk heyetinin oyuncuyu ülkeye getirmesi engellendi.

Türkiye'deki ilk müsabakayı takımımız 35-28 kazandı. rövanş İçin Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'ne giden Milli Takımımız da sporcumuz Alperen Arabacı'ya yapılan koronaviürs testi sonucu pozitif çıktı ve karantinaya alındı. Gençlik ve Spor Bakanlığı hemen harekete geçerek Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleri ile milli hentbolcumuzun ambulans uçak ile Türkiye'ye getirme girişimi Rum kesimi tarafından reddedildi.

Alperen Arabacı kimdir?

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