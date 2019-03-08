Alper’den şampiyona tebrik
Demokrat Parti Mustakakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Orhan Alper , seçim gezilerinde dur durak bilmiyor.08 Mart 2019 Cuma 12:51
Demokrat Parti Mustakakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Orhan Alper , seçim gezilerinde dur durak bilmiyor.
Yamanlı ‘Köyler Ligi’ futbol turnuvasında birinci olan Yenidere Romanspor futbol takımını ziyaret eden Alper, yönetim ve oyuncuları tebrik ederek kupa sevincini paylaştı. Romanspor’un turnuvadabüyük başarı gösterdiğini belirten Alper, “Seçim gezimizde böylesine bir başarıya şahit olmak bizi onurlandırdı. Bu başarının sürekliliğini bekliyorum’’ dedi.
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