Alper Potuk'un aklı babasının hastalığında!

Fenerbahçe'de son dönemde en çok tartışılan isimlerin başında Alper Potuk geliyor

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, Milli yıldız oynadığı zaman "Kötü" deniyor; onu sahaya süren hocalar da forma verdikleri için eleştiriyor. Camiada ve taraftarlar arasında "Aldığı paranın karşılığını vermiyor" diyenler de var. Alper'in asıl probleminin perde arkasına ulaşıldı. Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun babası Mustafa Potuk kolon kanseri. Alper bu nedenle sıkıntılı ve futbola konsantre olmakta zorlanıyor.

Bazı taraftarların tepki gösterdiği Alper'in Teknik Direktör Ersun Yanal ile bir görüşme yaptığı ve bu konuda serzenişte bulunduğu öğrenildi.

Milli futbolcunun Yanal'a "İstenirse maaşımda indirime gidebilirim" dediği belirtildi. Bu durumu öğrenen Başkan Ali Koç da Alper'e kol kanat gerdi. Sağlık ve aile konularındaki hassasiyeti ile bilinen Koç, futbolcusuna babasının hastalığı ile bizzat ilgilenme sözü verdi. Takım kaptanları Emre ve Hasan Ali'ye de Alper'e destek olunması talimatı verildi.