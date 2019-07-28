Alpboğa, TOBB Kadın Girişimciler Batı Karadeniz Bölge Temsilcisi oldu

TOBB tarafından belirlenen 10 bölgede TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanları arasında bölge temsilciliği seçimleri gerçekleştirildi.

Yapılan seçim sonucunda Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Nuray Alpboğa Batı Karadeniz Bölge Temsilcisi seçildi. Batı Karadeniz bölge temsilciliği için Karabük, Amasya, Bartın, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Samsun, Sinop, Tokat ve Zonguldak illerinin Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanları elektronik ortamda kendilerine verilen şifrelerle oy kullandı. Bölge Batı Karadeniz Kadın Girişimciler Kurulu Bölge temsilciliği görevine seçilen Alpboğa, 4 yıldan bu yana Karabük İcra Komitesi Başkanlığını yürütüyor.

Batı Karadeniz Bölge Temsilcisi olarak seçilen Nuray Alpboğa, “Bana güven duyan başkanlarımın güvenine layık olmaya çalışacağım. Bölgenin ahenkli bir şekilde kadın dayanışması ile başarılar yakalayabileceğine inanıyorum. TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu bölge oda başkanlarımızın destekleri ile kadın girişimcilerin sayısını artıracak, evde atıl duran iş gücünü de ekonomiye entegre edecek çalışmalar gerçekleştirme gayretinde bulunacağım” ifadelerini kullandı.

Alpboğa kendisine destek veren Karabük TSO Başkanı Mehmet Mescier, TSO Genel Sekreteri Cem Biçen ve oda personeline teşekkür etti.