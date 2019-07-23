Alpboğa, “24 Temmuz basın özgürlüğü mücadele günü olarak hafızalara kazınmalı”

Karabük İletişim Derneği Başkanı İlhanAlpboğa Türk basınında sansürün kaldırılmasının 111’inci yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında 24 Temmuzların gazeteciler için basından sansürün kaldırılışını simgelediğini belirtti.

Alpboğa mesajında, “Bugün bayram olarak kutlanacak bir gün olmayıp ‘Basın özgürlüğü için mücadele günü’ olarak hafızalara kazınmalıdır. Gerçek manada halkı aydınlatma mücadelesi veren Türk Basını günümüzde zor şartlar altında fedakârca görev ifa etmeye çalışmaktadır. Hürriyet mücadelesinin en temel organlarından olan Türk Basını elbette içerisinde bulunduğu bu dönemi kendi azmi ile aşacaktır. Hür Anadolu basını, içindeki kurtların da üstesinden gelecek dirayettedir. Ancak, onlara kemirecekleri fırsatları verenler de gerçek gazeteciler tarafından tarihe not olarak düşüleceklerdir. Gerçek manada gazetecilik yapan, Milletin haber alma hürriyetini menfaatlerinden önde tutan, Ulu Önder, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği gibi; “Hakikati konuşmaktan çekinmeyiniz” sözünün anlamını idrak eden meslektaşlarımın 24 Temmuz Basın Özgürlüğü Mücadele gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.