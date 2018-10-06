Kenan Alpay'dan Salih Tuna'ya 'McKinsey' tepkisi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın McKinsey hakkındaki tartışmalara son noktayı koymasının ardından gazetemiz Yeni Akit yazarı Kenan Alpay, Mckinsey eleştirilerine gelen tepkiler hakkında sosyal medya hesabından Salih Tuna'nın amansız bir şekilde McKinsey'i savunmasını eleştirdi ve "Bedbahtları tanıyalım" dedi.

Gazeteci Kenan Alpay, "Kuzguncuk Evliyalarından Salih Tuna Hocaefendi’nin “McKinsey’in Keramet ve Faziletleri Milli İktisad Hayatımızda Nasıl Zuhur Edecek?” risalesini iyice okuyalım ki, Ülkemizde Gazi Paşa ve Reis’e düşman bütün fırıldak, dümbük, zibidi, yatık/yanık vd bedbahtları yakından tanıyalım." İfadeleriyle eleştirdi.

İşte Kenan Alpay'ın paylaştığı görseller:

Kenan Alpay, "Kötülükle Eşitlenip Daraltılan Seçenekler" başlıklı son yazısında McKinsey'in sorgulanmasının gayet tabii olduğunu belirterek şu ifadelerde bulunmuştu:

IMF ve Dünya Bankası’yla yıllar öncesinde defterleri kapamış bir ülkenin nerden ve nasıl icap ettiği de ne işe yarayacağı ve nasıl bir fayda sağlayacağı da tartışmalı McKinsey adındaki bir firmayla anlaşmasını toplumun ve medyanın sorgulaması son derece tabii hatta mecburidir. 2002 Kasım’ından bugüne bırakın ihtiyaç duymayı gündeme bile gelmeyen kapsamlı bir danışmanlık hizmeti firmasına misafirperverlik duygularıyla bakılmaması, işleyişi ve ilişki ağına ilişkin bilgileri paylaşıp tehdit ve tehlikelerin altınının çizilmesi doğru ve faydalı bir pozisyon alıştır.

Neden eleştiri ve itirazlara, cehalet veya ihanetten kaynaklanmak gibi son derece daraltılmış ve üstelik kötülükle eşitlenmiş yaftalar yapıştırılıyor kolayca. Toplumun (küçük bile olsa) bir kesimini cehalet ve ihanet sarkacında seyreder vaziyette resmetmek, tasvir etmek özgüven değil zaaf belirtisi olarak hissedilir ve anlaşılır. Bu perspektif, bu duruş ve bu söylem toplumu teskin etmek bir tarafa toplumu gerilime, huzursuzluğa ve öfkeye iter.

“Ya sev ya terk et” retoriğini güncelleyip “ya beğen ya da sus” modeline geçiş gibi bir plan yoktur herhalde. Siyasi aktörlerin çok ikna edici beyan ve eylemler ortaya koyduğunuzu düşünmesi serbest elbette. Ancak toplum yapılan izahlara rağmen ikna olmamışsa, ekonomi politikalarına karşı günden güne tereddüdü artıyorsa, çarşı pazara çıktığında her geçen gün daha fazla tedirgin oluyorsa, yerli ve milli söylemlerinin bazı yanlışları örten bir aparata döndüğünden kuşkulanıyorsa en iyisi rotayı ve ekibi ciddi bir şekilde gözden geçirmektir. Cehaletle, ihanetle suçlamak ve tüm gelişmeleri devletin bekasına bağlayarak sağlıklı bir biçimde ilerlemek mümkün olmayacak çünkü.