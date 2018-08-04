0553 313 94 23

AK Partili milletvekili Alpay Özalan'ın yerine gelen isim belli oldu

24 Haziran seçimleriyle birlikte AK Parti İzmir milletvekili seçilen eski futbolcu Alpay Özalan'ın önceden yer aldığı Türkiye U21 Milli Takımı teknik direktörlüğü görevine bir dönem Galatasaray'da da çalışan Vedat İnceefe geldi.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 09:44
AK Partili milletvekili Alpay Özalan'ın yerine gelen isim belli oldu

AK Parti'den milletvekili seçilen Alpay Özalan'dan boşalan Türkiye U21 Milli Takımı teknik direktörlüğüne Vedat İnceefe getirildi.

U21 Milli Takımın teknik direktörlüğüne Vedat İnceefe getirildi. 2019 U21 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 6. Grup'ta mücadele eden Ümit Millilerimiz, Vedat İnceefe ile ilk resmi maçına 7 Eylül 2018'de iç sahada oynayacağı Kıbrıs Rum Kesimi karşısında çıkacak.

GALATASARAY'DA DA ÇALIŞMIŞTI

Vedat İnceefe futbolculuğu döneminde, Soma Sotespor, K. Karabükspor, Galatasaray ve Manisaspor takımlarında forma giydi.

2010-2011 sezonunda Yeni Malatyaspor, 2011-2012 sezonunda Bugsaşspor ve 2013 yılında Galatasaray U19 teknik sorumluluğu yapan ve son olarak U19 Milli Takımı Teknik Direktörlüğü görevinde bulunan İnceefe, 6 kez A Milli Takım formasını giyerken, Ay-Yıldızların 1996 Avrupa Şampiyonası Finalleri kadrosunda yer aldı.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 09:44
  1. Malatya
  2. AK Parti
  3. Alpay Özalan
  4. Türkiye U21 Milli Takımı
  5. Vedat İnceefe
  6. Kıbrıs Rum Kesimi
  7. Soma Sotespor
  8. K. Karabükspor
  9. Galatasaray
  10. Manisaspor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nef sermayesini 10’a katladı
    1. Nef sermayesini 10’a katladı
    2. Akbaba Galatasaray için dünyaları..
    3. İzmir'de hırsızlar 400 kiloluk danayı..
    4. Bekir Pakdemirli: Her türlü önlemi aldık
    5. Van merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu:..
    6. Vedat İnceefe kimdir? Vedat İnceefe..
    7. Fındık toplamaya geldiler yıldırım..
    8. Bakanlar şikayetçi değil, solcular..
    9. Türkiye’nin ilk elektrikli otobüsü..
    10. Bakan Bekir Pakdemirli'den fındık..
    11. Gaziantep'te şoke eden mezarlık ilanı!..
    12. YKS 6 puanıyla öğrenci alan bölümler..
    13. Terim'in Süper Kupa 11'i netleşti
    14. Emniyet İmamı 'Kozanlı Ömer'in ByLock..
    15. Kuveyt Türk, 10 yeni girişimci arıyor
    16. YKS 1 puanıyla öğrenci alan bölümler..
    17. FETÖ'ye geniş operasyon! Çok sayıda..
    18. Belediye Başkanı Balcı: Yaradan'a..
    19. Garry Rodrigues kararı! Kalıyor mu..
    20. Kars'ta kaza yapan uzman çavuş..
    THY kariyer ilanları 2018
    THY kariyer ilanları 2018
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    ABD’den yeni yaptırım hazırlığı! “Cehennemden kesilen fatura…”
    ABD’den yeni yaptırım hazırlığı! “Cehennemden kesilen fatura…”
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları