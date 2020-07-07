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Biyografi

Alpay kimdir nerelidir? Alpay Nazikoğlu hayatı biyografisi

Alpay, verdiği röportajda, sanatçılara verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı övüp, CHP’yi de eleştirince sosyal medyanda linç yağmuruna tutuldu. Peki Alpay Nazikoğlu kimdir? Alpay nerelidir? İşte Alpay hayatı biyografisi.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 10:20:00 - 2020-07-07 10:21:06
Alpay kimdir nerelidir? Alpay Nazikoğlu hayatı biyografisi

Alpay, 1935 Ankara doğumlu. Babası Devlet Demir Yollarından emekli bir bürokrat Cemal Bey ve annesi CHP Özel Kalem Müdürlüğü yapmış olan Daime Hanım’dır. Baba soyu, Naziki Dergahı’na dayanan ve soyadını da buradan alan sanatçı Alpay Nazikioğlu, anne tarafı ise ünlü asker sülalesi Hersekli Mehmet Ali Paşa, dolayısıyla Hüsrev Gerede ve Servet Paşa’ya kadar uzanmaktadır. Nazikioğlu; Şanar Yurdatapan ile ünlü Mason Üstadı Can Arpaç’la da kuzendir.

Hukuk okudu ama hiçbir zaman avukatlık yapmadı

Kendisinin anlattığına göre çocukluğunun ilk yılları Ankara’da Saraçoğlu Mahallesinde at koşturmakla geçti. İlkokulu tamamladıktan sonra ortaokulu Ankara Kolejinde tamamladı. Sonra Atatürk Lisesine gitti. Lise yıllarında yüzme, Uzakdoğu sporları ve koşu gibi spor dallarında başarılı olan Alpay, Ankara Demirspor’da ve Gençlerbirliği’nde futbol oynadı.  Henüz lise yıllarında Genç Milli takıma seçildi. Futbol sevgisi yüzünden dersleri kötü gitmeye başlayınca okul değiştirerek Gazi Lisesine gitti ve orada lise öğrenimini tamamladı. Babasının isteğiyle Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini okudu. Buradan mezun olmasına rağmen hiçbir zaman avukatlık yapmadı. Henüz Ankara Hukuk Fakültesi'ndeki öğrenimi sırasında müzikal kariyerine 1960'larda başladı. Romantik folk ve rock tarzında deneysel müzikler yaptı.

 

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