Alpaslan Yılmaz kimdir nerelidir? Alpaslan Yılmaz hayatı biyografisi
Resmi Gazete atama kararlarına göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Alpaslan Yılmaz atandı. Peki Alpaslan Yılmaz kimdir nerelidir? İşte Alpaslan Yılmaz hayatı biyografisi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık merkezinde görevli 20 mülki idare amirinin görev yeri değiştirilirken 5 kaymakam ve 3 vali yardımcısı merkez teşkilatında değişik görevlere getirildi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Alpaslan Yılmaz’ emanet.
Alpaslan YILMAZ biyografisi. Doğum Tarihi ve Yeri: 1972 - Mersin
Lisans: Ankara Üniversitesi Hukuk
Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü
Önceki Bulunduğu Görevler:
Karakeçili- Kaymakam
Pervari - Kaymakam
Karaisalı - Kaymakam
Kilis - Kaymakam
Mucur - Kaymakam
Suruç - Kaymakam
Çumra - Kaymakam
İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği