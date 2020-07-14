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Biyografi

Alpaslan Yılmaz kimdir nerelidir? Alpaslan Yılmaz hayatı biyografisi

Resmi Gazete atama kararlarına göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Alpaslan Yılmaz atandı. Peki Alpaslan Yılmaz kimdir nerelidir? İşte Alpaslan Yılmaz hayatı biyografisi.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 09:08:00 - 2020-07-14 09:08:39
Alpaslan Yılmaz kimdir nerelidir? Alpaslan Yılmaz hayatı biyografisi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık merkezinde görevli 20 mülki idare amirinin görev yeri değiştirilirken 5 kaymakam ve 3 vali yardımcısı merkez teşkilatında değişik görevlere getirildi.  Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Alpaslan Yılmaz’ emanet. 

Alpaslan YILMAZ biyografisi. Doğum Tarihi ve Yeri: 1972 - Mersin

Lisans: Ankara Üniversitesi Hukuk

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü

Önceki Bulunduğu Görevler:

Karakeçili- Kaymakam

Pervari - Kaymakam

Karaisalı - Kaymakam

Kilis - Kaymakam

Mucur - Kaymakam

Suruç - Kaymakam

Çumra - Kaymakam

İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği

 

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