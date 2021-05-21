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Biyografi Alpaslan Öztürk kimdir nerelidir? Alpaslan Öztürk kaç yaşında? Alpaslan Öztürk hangi takımda oynadı?
Biyografi

Alpaslan Öztürk kimdir nerelidir? Alpaslan Öztürk kaç yaşında? Alpaslan Öztürk hangi takımda oynadı?

Sezon başında Fenerbahçe'ye transferi son anda gerçekleşmeye Alpaslan Öztürk yeni sezon için Galatasaray forması giymek için el sıkıştı. Peki Alpaslan Öztürk kimdir? Alpaslan Öztürk nereli? Alpaslan Öztürk kaç yaşında? Alpaslan Öztürk hangi takımda oynuyor? Alpaslan Öztürk nerede oynadı? İşte Alpaslan Öztürk’ün hayatı, özgeçmişi.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 09:05:00 - 2021-05-21 09:05:56
Alpaslan Öztürk kimdir nerelidir? Alpaslan Öztürk kaç yaşında? Alpaslan Öztürk hangi takımda oynadı?

Galatasaray, Göztepe ile olan sözleşmesi sona eren ve ezeli rakipler Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın da peşinde olduğu Alpaslan Öztürk'le her konuda anlaşma sağladı. Milli oyuncu ile menajeri Ömer Kızılkoca, dün TT Stadyumu'na giderek Galatasaray ile resmen masaya oturdu. Taraflar 3 yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına vardılar.Peki Alpaslan Öztürk kimdir? Alpaslan Öztürk nereli? 

Alpaslan Öztürk kimdir?

Alpaslan Öztürk 16 Temmuz 1993 tarihinde Belçika'nın Anvers şehrinde doğdu. Kariyerine Beerschot kulübünde başladıktan sonra Birmingham City altyapısında iki yıl oynayan futbolcu sol bek ve orta sahada görev yapmaktadır. İki yıl İngiltere'de forma giyip Beerschot'a geri döndükten sonra, Ocak 2012 tarihinde as takıma girmiştir. Kulüp küme düştükten sonra Öztürk Standard Liège'e transfer olmuştur. Ailesinin ülkesi olan Türkiye adına 18 yaş altı ve 20 yaş altı takımında, doğduğu ülke Belçika adına ise 18 yaş altı, 19 yaş altı ve 21 yaş altı takımında forma giymiştir. 24 Ocak 2017 tarihinde 1.Lig ekiplerinden Elazığspor'la 1,5 sezonluk sözleşme imzalamıştır

Alpaslan Öztürk hangi takımda oynadı?

Alpaslan Öztürk, 12 yaşındayken Berchem Sport altyapısından Beerschot AC altyapısına geçti ve 2009 yılında Birmingham City'nin altyapısına transfer oldu. 18 yaş altı takımı ve rezerv takımda oynamaya başladı ve Mart 2011 tarihinde FA Cup altıncı tur maçı olan Bolton Wanderers karşısında as takım kadrosuna alındı. Stephen Carr ve Roger Johnson'ın sakatlığında, Liam Ridgewell'in yedeği olarak bekledi. Devre arasında 2011 yılında Cork City ile yapılan hazırlık maçında ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Ağustos 2011 tarihinde kulüpten ayrıldı. 2013-14 ara transfer döneminde birçok Süper Lig kulübünün dikkatini çeken oyuncu, Kasımpaşa SK'ya transfer oldu. Yarım sezonluk kiralık sözleşmeyi imzalayan oyuncu'nun satın alma opsiyonu da Kasımpaşa SK'ya verildi.

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