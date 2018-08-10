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Alpaslan Kavaklıoğlu Milli Savunma Bakan Yardımcısı oldu! Alpaslan Kavaklıoğlu kimdir?

Türkiye 24 Haziran seçimleri sonrası yeni bir yönetim sürecine girdi. Bu bağlamda devlet kurumlarına atamalar gerçekleştirilmekte. Resmi Gazete'de yer alan diğer atama kararları ile Milli Savunma Bakan Yardımcılıklarına Alpaslan Kavaklıoğlu getirildi.

10 Ağustos 2018 Cuma 08:59
Alpaslan Kavaklıoğlu Milli Savunma Bakan Yardımcısı oldu! Alpaslan Kavaklıoğlu kimdir?

Türkiye 24 Haziran seçimleri sonrası yeni bir yönetim sürecine girdi. Bu bağlamda devlet kurumlarına atamalar gerçekleştirilmekte. Resmi Gazete'de yer alan diğer atama kararları ile Milli Savunma Bakan Yardımcılıklarına Alpaslan Kavaklıoğlu getirildi.

ALPASLAN KAVAKLOĞLU KİMDİR?

10 Mart 1962'de Niğde Bor'da doğdu. Baba adı Vedat, anne adı Melahat'tır. Mülki İdare Amiri; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. İngiltere'de dil ve kamu yönetimi, Japonya'da afet yönetimi, bölgesel kalkınma ve yeniden yapılanma, Tayvan’da toplum kalkınması konularında uzun dönem eğitimler aldı.

Çeşitli ilçelerde kaymakamlık; bazı illerde vali yardımcılığı görevlerinde bulundu. İçişleri Bakanlığında Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Milli Güvenlik Akademisini bitirdi. Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürü olarak görev yaptı. 24. Dönemde Niğde Milletvekili seçildi. Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanlığı yaptı. İçişleri Komisyonu Üyeliği (Sözcü), Milli Savunma Komisyonu Üyeliği (Sözcü), Türkiye-Japonya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı, Parlamentolararası Birlik Türk Grubu Üyeliği görevlerinde bulundu. Parlamenterler Birliği Yönetim Kurulu Üyesidir.

 

 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 08:59
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