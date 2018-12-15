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"Alparslanlar" ve "Kılıçlar" teröristlere darbe indirdi

Muş'ta, "Alparslanlar" ve "Kılıçlar" adlı Jandarma Özel Harekat ile komando birlikleri, 2 yılda 40 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi, 69 sığınağı imha etti, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi- Teröristlerin adeta korkulu rüyası olan "Alparslanlar" ve "Kılıçlar", kış döneminde de düzenlediği operasyonlarla ön plana çıkıyor

15 Aralık 2018 Cumartesi 11:41
"Alparslanlar" ve "Kılıçlar" teröristlere darbe indirdi

MUŞ (AA) - İBRAHİM YALDIZ/YAHYA SEZGİN - Muş'ta Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando birlikleri, 2 yılda 40 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi, içerisinde çok miktarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan 69 sığınağı imha etti.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı "Alparslanlar" ve "Kılıçlar" adlı birlikler, terörle mücadelede düzenledikleri başarılı operasyonlarla ön plana çıkıyor.

Bölücü terör örgütüne karşı yaz-kış operasyon düzenleyen JÖH ve komandolar, günlerce kırsal alanı didik didik arayarak sığınakları tespit ediyor.

Bu sığınaklarda şimdiye kadar 7 kısa namlulu silah, 20 uzun namlulu silah, 133 el bombası, 5 el yapımı patlayıcı, bir ton 774 kilogram amonyum nitrat, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, 24 el yapımı patlayıcı düzeneği, 26 kalaşnikof, 3 M-16 silah, 10 tüplü ocak, 28 av tüfeği, 16 tabanca, RPG-7 roketatar, zagros keskin nişancı silahı, 16 el telsizi, 24 bilgisayar, 55 cep telefonu, 12 kilogramlık 109 tüp, 57 piknik tüpü, 313 örgütsel doküman, jeneratör, 35 bin lira, çok sayıda yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

"Alparslanlar" ve "Kılıçlar", son 2 yılda gerçekleştirdikleri operasyonlarda da 40 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi, 69 sığınak ile içerisindeki patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemelerini imha etti.

Gece-gündüz, kar-kış demeden milletin huzuru ve vatanın bölünmez bütünlüğü için terör örgütü PKK mensuplarıyla mücadele eden "Alparslanlar" ve "Kılıçlar", tükenme noktasına gelen teröristlerin adeta korkulu rüyası oldu.

Malazgirt ilçesinde 27 Temmuz 2015'te İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden PKK mensuplarını, polis özel harekat ekipleriyle etkisiz hale getiren güvenlik güçleri arasında yer alan jandarmanın "Alparslanlar" ve "Kılıçlar" adlı özel birliği, karlı dağlarda yürüttüğü mücadeleyle teröristlere ağır darbe indirdi.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 11:41
  1. "Alparslanlar"
  2. "Kılıçlar"
  3. JÖH
  4. Komando
  5. malazgirt
  6. Muş
  7. Sığınak

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