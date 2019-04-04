Alparslan Türkeş’in ölüm yıl dönümü Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Başkanı Yusuf Babar, Başbuğ Alparslan Türkeş’in ölüm yıl dönümüyle ilgili açıklamada bulundu.

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Başkanı Yusuf Babar, Başbuğ Alparslan Türkeş’in ölüm yıl dönümüyle ilgili açıklamada bulundu.

Başbuğ Alparslan Türkeş’in ölümünün 22. yıl dönümü nedeniyle TÜRKAV Başkanı Yusuf Babar açıklamasında, “Türk dünyasının son başbuğu Alparslan Türkeş’in, sürgünlerle, hapishanelerde çileyle geçen ömrü boyunca,tek gayesi Türk vatanında ezanın susmaması, ay yıldızlı bayrağın hep dalgalanması olmuştur. Büyük bir dava adamı olan Türk dünyasının son başbuğu Alparslan Türkeş, Vakfımızın fikir babasıdır . Rahmeti Rahman’a kavuşmasının 22. yıl dönümünde başbuğumuz Alparslan Türkeş’i rahmetle minnetle ve şükranla yad ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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