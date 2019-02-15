Alparslan Türkeş, 'işkenceci' Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş! İP ve HDP ile ittifak kuran CHP'nin İzmir'den aday gösterdiği Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer'le ilgili tartışmalar sürüyor. 12 Eylül döneminin savcısı Nurettin Soyer, Alparslan Türkeş'in yargılandığı davada iddianame hazırlamıştı. Soyer, özellikle ülkücülere uyguladığı birçok insanlık dışı uygulama ile adını duyurmuştu.

A Haber'deki Satır Arası programında yayınlanan görüntüler, Alparslan Türkeş'in Nurettin Soyer'le olan diyaloglarını ortaya çıkardı. Türkeş'in konuşmaları, Soyer'in imza attığı birçok skandal uygulamayı da gözler önüne serdi. Ülkücü tabanda büyük rahatsızlık var! CHP'nin İzmir'de işkenceci Nurettin Soyer'in oğlu Tunç Soyer'i aday göstermesi, özellikle milliyetçi tabanda büyük rahatsızlık yaratmıştı. Sözde milliyetçi İYİ Parti'nin de Türkeş'e rağmen Soyer'i destekleyecek olması, parti açısından büyük bir ihanet olarak yorumlanmıştı...

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