0553 313 94 23

Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin tabelası takıldı

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin adı resmi gazetede yayınlanan kanun ile Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirildi.

01 Mart 2019 Cuma 19:27
Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin tabelası takıldı

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin adı resmi gazetede yayınlanan kanun ile Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirildi. Üniversitenin yeni tabelası ise bugün takıldı.


Adana’da 2011 yılında kurulan Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin adının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmesinin ardından okulun tabelaları da değiştirildi. Üniversitenin, merkez Sarıçam ilçesinde bulunan kampüsünün giriş kapısındaki Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tabelaları sökülerek Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tabelaları takıldı.


Milliyetçi Hareket Partisi’nin Adana’da gerçekleştirilen 50. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında şehre doğru yola çıkan MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi telefonla arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitenin adının Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmesi hakkında düşüncelerini iletmişti. Bahçeli ise bu düşünceden son derece memnun olmuştu.


Geçtiğimiz gün resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin adı Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirildi.



"Cumhurbaşkanımız ülkücülerin gönlünü mest etti"


Üniversitenin tabelalarının değiştirilme çalışmalarını incelemeye gelen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay’dan bilgi aldı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sözlü, 8-9 Şubat’ta MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin MHP’nin 50. kuruluş yıldönümü kutlamaları sırasında Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin adının Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirileceğini söylediğinde bir alkış tufanı koptuğunu hatırlatarak, “Rektörümüze de tabelanın hemen hazırlanıp takıldığı çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımıza da tüm ülküdaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Bu armağanla bütün ülkücülerin gönlünü mest etti. Ülkücülere beslemiş olduğu sevgi ve saygıyı göstermiş oldu. Rahmetli başbuğumuz Alparslan Türkeş’in de ruhu şad olmuştur” diye konuştu.


Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay ise üniversitenin yeni ismiyle Adana’ya ve Türkiye’ye hayırlı olması dileklerinde bulunarak, “Ülkemizde siyasi liderlere baktığımızda bir tek Alparslan Türkeş’in adı yoktu. Bu da tamamlanarak çok güzel oldu. Biz de çok başarılı bir üniversite olması için ve memleketimize çok iyi gençler yetiştirmek için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 19:27
  1. bilim
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin tabelası asıldı
    1. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve..
    2. GÜNCELLEME 2 - Uludağ yolunda tur..
    3. Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji..
    4. 'Hocalı Soykırımı' sosyal medya..
    5. İdlib'de lokantaya saldırı: 7 ölü
    6. "Patriot konusunda müzakereler başladı"
    7. "Hep beraber kardeşçe, zenginleşerek..
    8. Pakistan, Hint pilotu ülkesine teslim..
    9. Seçim Güvenliği Toplantısı Vali Bilgin..
    10. İsrail askerleri Gazze sınırında 21..
    11. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    12. TESKİ’den gerçeğini aratmayan tatbikat
    13. Suriye'nin İdlib ilinde bir lokantada..
    14. Süleymanpaşa Belediye Meclisi 6..
    15. Çermik'te öğretmenlerin gözaltına..
    16. İtfaiyenin tatbikatında görünmez kaza:..
    17. Eren Erdem'e 4 yıl 2 ay hapis
    18. Eski CHP milletvekili Eren Erdem’in..
    19. Ödemiş CHP’de Hamdi Halis dönemi..
    20. SMDK'den Suriye halkına acil yardım..
    21. KOSGEB girişimcilik sertifikaları..
    22. Fatih Altaylı anjiyo sonrası Canan..
    23. Eren Erdem'in cezası belli oldu
    24. Fatih'te "Hepimiz Meryemiz" yürüyüşü
    25. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, milli..
    26. Artvin'de toplu açılış töreni
    27. YKS başvuru ücreti nasıl yatırılır?..
    28. Kapatılan Karşı gazetesine yönelik..
    29. Gümrükçüoğlu talimat verdi, sorun..
    30. Kırgızistan'daki FETÖ bağlantılı..
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var