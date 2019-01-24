Alparslan Kuytul'un avukatlarından açıklama!

Alparslan Kuytul hakkında verilen tahliye kararı sonrası Alparslan Kuytul'un avukatları adliye binası önünde açıklama yaptı.

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Alparslan Kuytul, Veysel Dörtgöz ve Ali Alagöz’ün tahliye edilmesine karar verildi.

Furkan Haber’in aktardığına göre tahliye kararının verilmesinin ardından Alparslan Kuytul’un avukatları tarafından açıklamada bulunuldu.

Av. Adem Tural'ın açıklaması şöyle;

Uzun ve yorucu bir sürecin ardından Alparslan Kuytul hoca, Veysel Dörtgöz ve Ali Alagöz tahliye oldular. Tahliye işlemleri bu gün gerçekleşecektir. Bizler bu sürecin başından beri hukuki olarak elimizden geleni avukatı olarak yapmaya çalıştık. Sürecin başından beri bu hukuki mücadeleye destek veren bütün avukat arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Duruşmada bütün avukatlar gerçekten çok güzel bir savunma yaptı. Her bir avukat dosyanın bir suç örgütü olamayacağını buradan kesinlikle bir dolandırıcılık özel belgede sahtecilik ve benzeri bir takım suçların çıkarılamayacağını bu sebeple bu dosyanın bir an önce beraat ile sonuçlanması gerektiği görüşlerini mahkeme salonunda açıkladılar. Teşekkür ederim.

Bir diğer avukat Aydın Tezcan'ın açıklaması ise şöyle;

Öncelikle şunu söylemek istiyorum; bizim için en rahat savunmalardan biriydi. Güneş balçıkla sıvanmaz derler. Bu soruşturma başından beri farklı mecralarda ve farklı yönlere kayan bir soruşturma olmuştu. Beraatin de olacağına inanıyoruz. Bu bir tahliye kararıdır ara karardır. Bizim için savunmak çok kolaydı. Zaten o kadar açık ayan beyan ortadaydı ki; bu kadar gönüllünün yardımseverin bu tür suçlarla suçlanması sizlerin inancınızla ekiple hep beraber bu noktaya geldi. Bundan sonrada hep güzel şekilde gideceğini düşünüyoruz. Devletle milletle beraber olma zamanıdır. Devlet de bizim millet de bizimdir. Mahkemeler de adil işlemektedir asla yasa dışı hiç bir şeye müracaat etmememiz gerekiyor. Hocamızın Allah'ın izniyle bu akşam 19.00-20.00 gibi tahliye olacağını düşünüyoruz. Akşam saatinde son içtimadan sonra. Gece yarısı da buraya geleceğini tahmin ediyoruz, tabi uçak durumu yol durumu onu bilemiyorum. Teşekkür ediyorum.