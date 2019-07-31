Alparslan Kuytul'un avukatından Osman Kavala açıklaması Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'un avukatı Adem Tural, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gezi Kalkışması'nın finansörü olan Osman Kavala'yı ziyaret ettiğini açıkladı.

Alparslan Kuytul'un avukatı Adem Tural, Silivri Cezaevinde kalan Gezi Kalkışması'nın finansörü ve FETÖ'nün darbe çağrışımı davasından yargılanan isimlerle görüştü. Adem Tural, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Silivri Cezaevinde kalan Selçuk Kozaağaçlı, Eren Erdem Halis Bayuncuk, Osman Kavala, Behiç Aşçı ve Ahmet Altan ile görüştüğünü yazdı. Tural yaptığı açıklamada, "Bizim gibi düşünmeyenlerle konuşmayı öğrendiğimiz gün ülkede bir şeyler değişmeye başlayacak. Adil bir yargılama herkese lazım" dedi.

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