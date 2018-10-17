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Alparslan Kuytul tahliye mi edildi?

Furkan Vakfı soruşturmasında aralarında vakıf başkanı Alparslan Kuytul'un da olduğu 9 kişi tutuklanmıştı. Mahkeme heyeti, Alparslan Kuytul’un tutukluluk halinin devamına,6 kişi hakkında tahliye kararı verdi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 15:28
Alparslan Kuytul tahliye mi edildi?

Furkan Vakfı soruşturmasında aralarında vakıf başkanı Alparslan Kuytul'un da olduğu 9 kişi tutuklanmıştı. Mahkeme heyeti, Alparslan Kuytul’un tutukluluk halinin devamına,  6 kişi hakkında tahliye kararı verdi.

Adana'da, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik düzenlen operasyonlarda, aralarında vakfın başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 9 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında 9'u tutuklu 45 kişinin yargılandığı davanın duruşması görüldü. Mahkeme görülen duruşmada 6 kişi hakkında tahliye kararı verdi. Alparslan Kuytul ve iki kişinin tutukluluğu ise devam ediyor.

Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında, vakfın kurucu başkanı tutuklu Alparslan Kuytul'un da aralarında yer aldığı 3 kişi hakkında 41'er yıla kadar, 42 şüpheli hakkında ise 21'er yıla kadar değişen hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı.

Furkan Vakfı kapatılmıştı

Adana Valiliği yürütülen soruşturma kapsamında Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın tüm faliyetlerinin geçici olarak men edildiğini açıkladı. Valilik açıklamasında, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen, 2016/47740 sayılı soruşturma kapsamında, Vakıflar Genel Müdürlüğünün de görüşleri doğrultusunda Anayasa’nın 33. ve Türk Medeni Kanunu’nun 115. maddesi gereğince, Adana ilinde bulunan 'Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı' ile tüm şube ve temsilcilikleri, İçişleri Bakanlığı’nın 31 Ocak tarihli olurları ile geçici olarak faaliyetten men edilmiştir." Denildilmişti. Adana’da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na yapılan operasyonda vakfın kasasından 364 bin lira para çıkmıştı

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 15:28
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  3. alparslan kuytul

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