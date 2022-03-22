Alparslan Kuytul İngilizlere dert yandı: Tahrik edenin Allah belasını versin!

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Furkan Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul, Yeni Akit'in röportaj teklifinden köşe bucak kaçarken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu İngiltere merkezli Independent'e şikayet etti.

Independent Türkçe'ye konuşan Alparslan Kuytul, Furkan üyelerine müdahalenin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun emri ile olduğunu öne sürdü.

Kaç polis yaraladınız?

Kaç polisi yaralayıp, kaç polisin ayağını kırdıklarına değinmeyen Kuytul, "Türkiye'yi polis devletine çevirdiler. Keşke insanlar yapılan müdahaleyi yakından görseydiler. Polislerin coplarla nasıl vurduklarını görebilseydiler. Aşırı derecede güç kullandılar." dedi.

Furkan Vakfı üyelerinin emniyet güçlerini tahrik ettiğini göz göre göre inkar eden Kuytul, şöyle devam etti:

Durum kötüleşip siyasi, hukukçu ve insan hakları aktivistleri tepki gösterince Soylu, yapılanlar için 'bu kadar olmamalıydı' manasına gelen tweet atmak zorunda kaldı. Tweetin başına da bizim tahrik ettiğimizi açıklamış. Tahrik edenin Allah belasını versin.