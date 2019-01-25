Tahliye olan Alparslan Kuytul'dan ilk açıklama: Hatasız olan Allah ve peygamberidir

Adana'da, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında aralarında vakfın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 3 kişi hakkında tahliye kararı verildi.

Kuytul tahliye sonrası yaptığı açıklamada, "Mısır'daki darbeye karşı geldiniz takdir ettim, daha birçok meselede takdir ettim. İmam Hatiplere kat sayı zulmünü kaldırdınız takdir ettim. Kamuda başörtüsünü halletiniz takdir ettim. Güzel şey yaparsanız takdir ediyorum. Yanlışa da yanlış diyorum. Hayır, yanlışımıza yanlış deme. Ya hatasız olan Allah ve peygamberidir. Hepimiz hata yaparız. Hocalar doğruyu konuşmayacakta kim konuşacak. Ama alışmışlar yalnız namazı abdesti anlatan hocalara. Onlar benim gibi hoca istemiyor. Allah onların eliyle akladı bizi. Devletin istihbarat raporları varmış bizim de haberimiz yok. Yani ben hayatımda teröre destek vermedim, teröre destek verecek insan mıyım ben? Benim ömrüm Kur’an’ı anlatmakla geçti. Benim konuşmalarıma siz şahitsiniz, terör haramdır demedim mi ben? Bu nasıl bir dava, böyle dava mı olur?" dedi.