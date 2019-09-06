Alparslan Kuytul hakkında karar verildi

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üye ve yöneticilerinin yargılandığı davada, vakfın başkanı Ali Alagöz tahliye edildi. Vakfın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul'un tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na yönelik davada tutuklu sanıklardan Furkan Vakfı Başkanı Ali Alagöz’ün tahliyesine karar verildi. Vakfın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul’un ise tutukluluk hali devam edecek.

Adana’da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na yönetici ve üyelerinin yargılandığı 2’si tutuklu 45 sanığın bulunduğu dava Adana 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Tutuklu sanıklar Alparslan Kuytul ve Furkan Vakfı Başkanı Ali Alagöz ise Bolu’daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Mahkeme 5 Aralık'a ertelendi

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan Kuytul, iddianamedeki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, vakfın suç örgütleriyle bir bağlantısının olmadığını iddia etti. Vakfın yasa dışı bir geliri olmadığını söyleyen Alagöz de tahliyesini ve beraatini istedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Ali Alagöz’ün adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı ile tahliyesine, Alparslan Kuytul’un ise tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 5 Aralık’a erteledi.