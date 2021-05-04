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Biyografi Alparslan Kuytul eşi kimdir? Alparslan Kuytul’un eşi Semra Kuytul kaç yaşında?
Biyografi

Alparslan Kuytul eşi kimdir? Alparslan Kuytul’un eşi Semra Kuytul kaç yaşında?

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfının eski yöneticisi Alparslan Kuytul ve yandaşlarının Ramazan ayının son on gününde girilen itikaf üzerinden provokasyon girişiminde bulundu. FETÖ’ye verdiği destek ile bilinen Alparslan Kuytul’un eşi kimdir? Alparslan Kuytul’un eşi Semra Kuytul kimdir, nerelidir?

Yeniakit Publisher
2021-05-04 15:31:00 -
Alparslan Kuytul eşi kimdir? Alparslan Kuytul’un eşi Semra Kuytul kaç yaşında?

Alparslan Kuytul eşi kimdir? "İtikaf yapacağız polis gelsin zorla çıkarsın." diyerek devlete meydan okuyan eski Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve çok sayıda kişi, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Türkiye’nin gündemine oturan ve FETÖ’ye verdiği destek ile bilinen Alparslan Kuytul eşi kimdir? Alparslan Kuytul’un eşi Semra Kuytul kaç yaşında?

Semra Kuytul kimdir?

Semra Kuytul, 1980 yılında Sakarya’nın Kaynarca köyünde dünyaya geldi. Aslen Adanalı olup ilköğrenimini Adana Fatih Sultan Mehmet İlkokulunda tamamladı. Alparslan Kuytul’un eşi Semra Kuytul on sene Arapça, Fıkıh, Tefsir, Hadis, Akaid, Usul, Tarih, Dünya ve Türkiye Siyaseti gibi ilimler başta olmak üzere birçok alanda ilim tahsil etti. Bu eğitim süreci dâhilinde 1998 yılında Alparslan Kuytul’un derslerine katıldı. Alparslan Kuytul’un talebeleriyle Arapça ve Arapça üzerinden Fıkıh, Tefsir, Hadis ve Usul gibi birçok alanda aldığı derslere 4 sene devam etti. Daha sonra Furkan Vakfı bünyesinde hocalık yapmaya başlayan Semra Kuytul, 2002 yılının Haziran ayında Alparslan Kuytul ile evlendi.

 

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