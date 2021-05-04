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Gündem Alparslan Kuytul Adana'da gözaltına alındı!
Gündem

Alparslan Kuytul Adana'da gözaltına alındı!

Furkan Vakfı mensubu bir grubun salgın tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından vakfın eski başkanı Alparslan Kuytul’un Adana'da gözaltına alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 09:43:00 - 2021-05-04 10:08:22
Alparslan Kuytul Adana'da gözaltına alındı!

Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve beraberindeki birçok kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Furkan Vakfı mensubu grubun Antep'te bir camide, salgın tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle biber gazı müdahalesiyle gözaltına alınmasının ardından Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul dahil birçok kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Kuytul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, polis eşliğinde camiden çıkarılan Kuytul ve beraberindekiler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Sosyal medyadan açıklama

Kuytul’un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"An itibari ile Alparslan Kuytul Hocaefendi, 14 yaşındaki oğlu ve birçok ildeki Furkan Gönüllüsü, itikaf ibadeti için bulundukları camilerde eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındılar!"

 

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