Alparslan Büyük Selçuklu'da kim diziden ayrıldı: Hangi üç oyuncu projeye veda etti? Alparslan Büyük Selçuklu yeni oyuncuları
TRT 1’nin yeni dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu, en son ayrılan oyuncuları merak ediliyor. TRT 1'in pazartesi akşamlarına damga vuran Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde yaprak dökümü! Üç oyuncu projeye veda etti. İşte diziden ayrılan o isimler. Pazartesi akşamları TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde adeta yaprak dökümü yaşanıyor. Art arda yaşanan ayrılıklara yenileri eklendi. Üç isim daha sevilen diziye veda etti. İşte, Akli Film imzalı diziye veda eden oyuncular...
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu adeta yaprak dökümü yaşıyor.
Alparslan Büyük Selçuklu dizisi dünyaya yayılıyor, şaşırtıcı gelişmeler yaşanıyor!
tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Alparslan Büyük Selçuklu dizisi peş peşe yaşanan ayrılıklarıyla gündemde… Son bölümde dizinin Çağrı Bey’i Erdinç Gülener ile Yınal’ı Uygar Özçelik ekibe veda etti. Dizinin yapım şirketi Akli Film’in patronu Emre Konuk, iki başarılı oyuncuyla fotoğrafını yayınladı ve “Önce Refik sonra Tarık… Allah’a sizin gibi yoldaşlar nasip ettiği için ne kadar dua etsem azdır. İyi ki varsınız…” yorumunu yaptı.
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde rol alan ünlü oyuncu Uygar Özçelik, ani bir şekilde diziden ayrıldı. Ünlü oyuncu Uygar Özçelik'in çok sayıda vatandaşları ekranlara kilitleyen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden ayrılışı hayranlarını üzdü. Aynı şekilde Çağrı Bey olarak izlediğimiz Erdinç Gülener de son bölümde veda eden isimler arasındaydı. Hakan Yılmaz, 112. bölümle diziye veda etti.
Alparslan: Büyük Selçuklu Dizisi Hikayesi ve Oyuncuları
Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin oyuncuları arasında; Barış Arduç, Fahriye Evcen, Mehmet Özgür, Yurdaer Okur, Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Sarp Levendoğlu ve Gizem Karaca yer alıyor.
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Barış Arduç
ALPARSLAN
Kayra Zabcı
SEFERİYE HATUN
Öykü Gürman
ÖKE HATUN
Serhat Tutumluer
GRİGOR
Mehmet Özgür
NİZAMÜLMÜLK
Uygar Özçelik
YINAL BEY
Erdinç Gülener
ÇAĞRI BEY
Umut Karadağ
ARSLAN YUSUF
Bora Cengiz
ALEXANDER
Korel Cezayirli
SÜLEYMAN BEY
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