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Alparslan Altan'a, FETÖ üyeliğinden ceza yağdı

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Alparslan Altan'a, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

06 Mart 2019 Çarşamba 13:17
Alparslan Altan'a, FETÖ üyeliğinden ceza yağdı

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Alparslan Altan'a, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmalarına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Bölge Adliye Mahkemesi salonunda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Altan, avukatı Erol Aras ve yakınları katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Altan, örgüt üyesi olmadığını ve isnat olunan suça ilişkin somut delillerin bulunmadığını iddia etti.

Mahkum edilmesine yönelik çaba sarf edildiğini ve aleyhine algı oluşturulmaya çalışıldığını ileri süren Altan, hakkındaki suçlamaların, yaptığı savunmalarla çürütüldüğünü söyledi.

FETÖ hiyerarşisi içinde yer almadığını, isnat olunan "silahlı terör örgütü üyeliği" suçunun, kendisi açısından oluşmadığını savunan Altan, örgütün sivil imamlarıyla irtibatının bulunduğu, örgüt toplantılarının kendi evinde yapıldığı iddialarını da reddetti. Sanık Altan, kod adının da bulunmadığını ve kimseden talimat almadığını ileri sürdü.

Eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın, tutuklandıktan sonra yaptığı bireysel başvurunun, Anayasa Mahkemesince oy çokluğuyla kabul edilemez bulunduğunu hatırlatan Altan, bu karara "karşı oy" yazdığı için de suçlandığını belirtti.

Altan, karşı oyu, Yüksek Mahkemenin önceki kararlarına ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yaklaşımları çerçevesindeki gerekçelere dayandırdığını iddia etti.

Örgütün sivil imamları tarafından verilen ve "patates hat" olarak adlandırılan telefon hattını kullandığı iddiasını da kabul etmeyen Altan, adına kayıtlı tek bir telefon hattının bulunduğunu, söz konusu hat ile kendi hattının aynı tarihlerde ve aynı baz istasyonundan sinyal vermesi nedeniyle bunu kullandığının kabul edildiğini savundu.

Gözaltına alındığı 16 Temmuz 2016'da emniyet görevlilerinin yaptığı arama sonucu evindeki telefon ile dijital materyallere el konulduğunu hatırlatan Altan, cep telefonu hattına polisler tarafından el konulduğunu, kullandığı iddia edilen "patates hattın" ise gözaltına alındıktan sonra birkaç gün daha sinyal vermeye devam ettiğinin belirlendiğini ifade etti. Alparslan Altan, bu tespitin, söz konusu hattı kullanmadığının göstergesi olduğunu öne sürdü.

Altan, tutuklu bulunduğu süre de göz önüne alınarak, tahliyesine ve beraatine karar verilmesini istedi.

Avukat Erol Aras'ın esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunmasının ardından duruşmaya ara verildi.

- Karar

Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin oy birliğiyle aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından okundu.

"FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçu sabit görülen sanık Alparslan Altan'a, "örgütteki konumu, örgütte kaldığı süre ve kastının yoğunluğu" dikkate alınıp alt sınırdan uzaklaşılarak, 9 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddesi uyarınca sanığa verilen ceza, 13 yıl 6 aya çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirim uygulanarak, ceza 11 yıl 3 aya indirildi.

Altan'ın, tutuklu bulunduğu sürenin infazından düşülmesine karar veren heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kararla ilgili temyiz yoluna başvurulması halinde bu istemi Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 13:17
  1. Ankara
  2. Eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Alparslan Altan
  3. FETÖ
  4. Yargıtay 9. Ceza Dairesi

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