0553 313 94 23

Alparslan-1 Barajı’nda doluluk yüzde 93’ü aştı

Muş’ta tarım arazilerinin sulanmasında büyük rol oynayan Alparslan-1 Barajı’nda su doluluk oranı yüzde 93’lerin üzerine çıktı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 10:28
Alparslan-1 Barajı’nda doluluk yüzde 93’ü aştı

Muş’ta tarım arazilerinin sulanmasında büyük rol oynayan Alparslan-1 Barajı’nda su doluluk oranı yüzde 93’lerin üzerine çıktı.


Muş’ta bu yıl çetin geçen kışın ardından karların erimesi ve yağışlarla birlikte Alparslan-1 Barajı’nda su seviyesi istenilen düzeye ulaştı. Yüzde 93’leri aşan su seviyesi, bölgedeki çiftçinin tarım arazilerini sulamasındaki en büyük etken oluyor. Su seviyesinin yükselmesi ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Ovası Sulama Birliği Başkanı Veysel Saydam, kış mevsiminde Muş’un yoğun bir kar yağışı altına girdiğini söyledi. Ekim 2018’de başlayan kar yağışının nisan ayının sonuna kadar devam ettiğini ifade eden Veysel Saydam, “Bu karların erimesiyle birlikte barajlarımızda su seviyesi çok yükseldi. Son yıllardaki en yüksek seviyelere ulaştı. Alparslan-1 Barajı’nda su seviyesi yüzde 93’leri aştı. Bununla beraber bir kuraklık yaşandı, çünkü yağmur birden bire kesti ve bir kuraklık yaşandı. Her sene çiftçiye kanallarımızdan su iletirken, su sıkıntısı yaşıyorduk. Bu sene su seviyesinin çok yüksek olması hasebiyle herhangi bir su sıkıntısı yok. Şu an çiftçimize sağlıklı bir şekilde suyumuzu iletiyoruz. Suyumuzu kanallarımızın gittiği en son noktaya kadar sıkıntısız bir şekilde iletiyoruz. Çiftçimizin içi rahat olsun. Bu sene bizim sulama sahamızda çiftçimiz su sıkıntısı yaşamayacaktır” dedi.



“23 tane köyümüz kanallarımızdan faydalanmaktadır”


Arıncık regülatörü ve Karasu Nehri’yle birlikte 23 köyün su ihtiyacını karşıladıklarını hatırlatan Başkan Saydam, “Bizim halkın hizmetine sunduğumuz kanallarımız; Arıncık sağ sahil, Arıncık sol sahil ve Karasu sulama tesislerimizdir. Arıncık sağ sahil ana kanal uzunluğu yaklaşık 49 kilometredir. Bununla birlikte yedek kanallarımız, tesviyelerimiz ve tahliye kanallarımız da mevcuttur. Aynı şekilde Arıncık sol sahil kanalımız 33 kilometre uzunluğundadır. Arıncık sağ sahilimiz Mercimekkale’den başlar Ziyaret köyüne kadar devam eder. Sol sahil ana kanalımız Serinova’dan başlar Çatbaşı-Kıyık’a kadar gitmektedir. Hasköy ilçesiyle birlikte 23 tane köyümüz kanallarımızdan faydalanmaktadır” ifadelerini kullandı.



“Hizmet alanımızda 100 bin dönüm alan bulunmaktadır”


Toplamda 100 bin dönüm alana hizmet verdiklerini kaydeden Saydam, “Arıncık sulaması 90 bin 500 dekara hitap ediyor. Karasu sulamamız ise Aşağı ve Yukarı Üçdam sınırından başlayıp, Hasköy’ün Düzkışla beldesine kadar gider. Orası da yaklaşık 17 kilometredir. Oranında sulama alanı 13 bin 500 dekardır. Toplam bizim hizmet alanımızda 100 bin dönüm alan bulunmaktadır. Bunların içerisinde meralar da yer almaktadır” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 10:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ambalaj sektörü İSO listesine 33 firma ile girdi
    1. Ambalaj sektörü İSO listesine 33 firma..
    2. (ÖZEL) Cenaze nakil işinden yazarlığa
    3. Adana’da vektör mücadelesi gece gündüz..
    4. Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle..
    5. İrfan Kartal’dan seçim çalışması
    6. Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian..
    7. Karasu Çayı Mardin’de turizmininyeni..
    8. Van'da 4 terörist daha öldürüldü
    9. Hak-İş’in Emek ve Adalet Yürüyüşü..
    10. Muş’ta operasyon: 70 gözaltı
    11. Tunceli şehitleri, memleketlerine..
    12. Bazı Şehir Hatları seferleri iptal..
    13. Şehit Uzman Çavuş Üçkan’ın baba..
    14. 39Burda’dan lezzetli karne sürprizi
    15. Tekirdağ’da Su Samuru bulundu
    16. Avrupa Şampiyonası eleme maçları puan..
    17. Jandarmadan Vali Soytürk’e ziyaret
    18. 30 bin liralık vurgunu kasap ve polis..
    19. Asimder Başkanı Gülbey: “Kars’ta..
    20. Facebook'tan yeni uygulama! Para..
    21. Olta balıkçıları dikkat
    22. Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian resmi..
    23. Başhekim Çağlar göreve başladı
    24. Erzurum’da motorlu kara taşıtı sayısı..
    25. Baraj dubasının tehlikeli yolculuğu
    26. Antalya’da 100 işçiye CHP tırpanı
    27. Milli kalecimize küstah saldırı! 'Hani..
    28. ÖNEM büyüdü
    29. Huawei'den çift görüşlü video modu..
    30. Hisarcık sağlıklı ve kesintisiz içme..
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı