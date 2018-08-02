0553 313 94 23

Alp Dağları'nın zirvesinde 3 dağcı öldü!

Alp Dağları'nın Fransa bölümünde bulunan Mont-Blanc zirvesinde 3 amatör dağcının hayatını kaybettiği belirtildi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 16:19
Alp Dağları'nın zirvesinde 3 dağcı öldü!

France Bleu radyosunda yer alan haberde, 4 kişiden oluşan ve aynı güzergahı takip eden amatör ekipten bir kişinin iniş sırasında dengesini kaybettiği ve kaymaya başladığı, diğer üç kişinin de bu nedenle kontrolünü kaybederek düştüğü bildirildi.

Ekipte bulunan kadın dağcının kurtulmayı başardığı belirtilirken, Fransız olduğu öğrenilen diğer üç dağcının düşme sonucu yaşamlarını yitirdikleri kaydedildi.

Mont-Blanc zirvesinin yakınlarında, 6 zirveden oluşan Miage Tepesi'nde meydana gelen kaza sonrası bölgeye ilk yardım ekipleri ve jandarma görevlileri sevk edildi.

Tırmanışın profesyonel bir dağcı rehberliğinde gerçekleşmediği belirlendi.

Bölgeye dağcılık sporu için gelen ve sayıları son yıllarda hızla artan turistlere yönelik güvenlik tedbirleri kapsamında Saint-Gervais Belediyesi, geçen yıl ağustos ayında bir dizi önlem almış, yeterli teknik ekipmana sahip olmayan kişilerin zirve yolculuğuna çıkması yasaklanmıştı.

Fransa, İsviçre, Almanya, Avusturya ve İtalya üzerinde bulunan Alpler'in en yüksek noktası Mont-Blanc 4 bin 809 metre yükseklikte. Alpler'de ayrıca, yüksekliği 4 bin metreyi aşan 82 zirve bulunuyor.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 16:19
  1. Alp Dağları
  2. Alpler
  3. 3 dağcı öldü
  4. dağcılar
  5. ölüm

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı
    1. Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 4..
    2. İstanbul'da sıcak anlar! Polis..
    3. Van'da jandarmadan kaçakçılık..
    4. CHP'de muhaliflerin zaferi
    5. Meteoroloji'den 4 il için şiddetli..
    6. Adnan Oktar'ın eski kediciği açtı..
    7. Çanakkale'de 45 göçmen yakalandı!
    8. Bebeklerin gözü neden kanlanır?
    9. Bu yiyecekler anne sütünü arttırıyor!
    10. Kılıçdaroğlu sucuk parasını geri aldı
    11. Olayın şokuyla kaza sandı, ama gerçek..
    12. Merkel kayıp, nerede olduğu..
    13. Seyyar tezgahtan pompalı tüfek çıktı!
    14. Alp Dağları'nın zirvesinde 3 dağcı öldü!
    15. 12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek!..
    16. CHP kurultaya mı gidiyor?
    17. Adnan Özbal YAŞ'da hangi türbeye..
    18. CHP'de toplanan imza sayısı açıklandı
    19. O hastaneden skandal uygulama! Acil..
    20. İşte dünya lideri Erdoğan'ı en çok..
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    Ankara'yı sarsacak iddia: Meral Akşener'in hedefinde Koray Aydın var
    Ankara'yı sarsacak iddia: Meral Akşener'in hedefinde Koray Aydın var

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Hakan Fidan görevden alınacak' iddiası! "Fidan'ın yeni görevi..."
    'Hakan Fidan görevden alınacak' iddiası! "Fidan'ın yeni görevi..."
    ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak
    ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak