Alp Dağları'nda cesedi 26 sene sonra bulunan dağcı defnedildi

Kayserili Yusuf ve Leyla Tarım'ın oğulları Hasan Tarım, 1992 yılında arkadaşı ile çıktığı Fransa Alp Dağları'nda buzulların altına kalarak kayboldu. O tarihten bu yana kendisinden haber alınamayan Tarım'ın cenazesi geçtiğimiz yıl, buzulların erimesiyle sonucu dağcılar tarafından bulundu. Kimlik tespit ve DNA işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tarım'ın cenazesi, memleketi

KAYSERİ'YE GÖNDERİLDİ

Tarım için Sarız'ın Kırkısrak Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Tarım'ın cenazesi törenin düzenleneceği Cemevi'ne getirildiğinde yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kılınan namazın ardından Hasan Tarım'ın cansız bedeni mahalle mezarlığına defnedildi.

"OĞLUM DAĞLARI DELMİŞ"

Cenaze namazının ardından oğlunun tabutu arkasında yürüyen Anne Leyla Tarım; "Oğlum dağları delmiş" diyerek ağıt yaktı. 26 yıl boyunca her gün evlat acısı çektiğini ve hiçbir zaman ümidi kaybetmediklerini ifade eden acılı Baba Yusuf Tarım ise "Her zaman bekliyorduk. Ümidi hiçbir zaman kaybetmedik. İki sefer o dağa gittik. Hem üzüntülü, hem sevinçliyiz. 26 sene geçti, şimdi de cenaze geldi. 26 yıl boyunca her gece, gündüz insanın aklına geliyor. Evlat acısı zor. Dağda kaybolurken oradaki karakol bunların dosyasını tutuyor. Geçen sene İtalya tarafında bulunmuş. Bu sene ulaşabildiler, Alman arkadaşıyla birlikte. 2 ay önce test aldılar" diye konuştu.