Aloe vera gerçekten cilt için faydalı mı yoksa abartılıyor mu? ABD'de kritik ilgili açıklama! Uzmanlar ilk kez konuştu

Aloe vera binlerce yıldır tıbbi amaçlarla kullanılıyor ancak zamanla toplumun sağlıklı bir yaşam tarzına verdiği önem nedeniyle bu bitkininin popülaritesi oldukça arttı.

Sosyal medyada aloe vera, özellikle cilt bakımı için ‘mucize bitki’ olarak lanse ediliyor. Viral hale gelen videolarda, insanlar ciltlerini nemlendirdiği, güneş yanıklarını hafiflettiği, akne ve yara izlerini azalttığı ve cildi parlattığı için ortadan ikiye ayrılmış aloe vera yaprağını yüzlerine sürüyor, jelini yüz silindirlerinde donduruyor ve hatta Gıda ve İlaç İdaresi'nin reçetesiz satılan aloe veranın müshil olarak kullanımını yasaklamasına rağmen suyunu içiyorlar. Peki gerçekten cilt için bahsedildiği kadar faydalı mı? Riskleri var mı? Araştırmalar ve uzmanlar ne diyor?

ABD Houston'daki Kozmetoloji, Estetik ve Masaj Enstitüsü'nün müdür yardımcısı Lacy Gill, Washington Post’a yaptığı açıklamada "TikTok'ta herkes aloe veranın kendileri için harika olduğunu söylüyor ama ben şunu söylemek istiyorum: 'Evet, belki senin için iyidir ama herkes için iyi olmayabilir” dedi.Yale Tıp Fakültesi'nde dermatolojik cerrah olan David Leffell, "Reçete gerektirmeyen, bir şekilde topraktan çıkan ve doğal olarak algılanan bir şey olduğunda, insanlar bunu denemek istiyor’ dedi.

Bir pazar araştırma şirketi olan Grand View Research'e göre, küresel aloe vera özü pazarı 2018 yılında 1,6 milyar dolar değerindeydi ve o t

enen etkileri elde etmek için uymaları gereken bazı incelikleri olduğunu ifade etti.

Aloe vera, Afrika ve Arap Yarımadası'na özgü etli bir bitkidir. Yüzde 96'sı sudur. Çalışmalar, kalan yüzde 4'lük kısımda polisakkaritler, vitaminler, mineraller, enzimler ve yedi temel amino asit dahil olmak üzere 75'in üzerinde bileşiğin yanı sıra anti-enflamatuar, anti-viral ve antiseptik etkilerini tespit etmiştir. Araştırmalar birçok faydasının aloe vera yapraklarının içinde bulunan berrak jel içindeki polisakkaritlerden kaynaklandığını gösteriyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Florida Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde Klinik Profesör Oliver Grundmann, aloe veranın etkilerinin tam olarak tespit etmek için titiz klinik çalışmaların eksik olduğunu söyledi.

Louisville Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde dermatoloji profesörü olan Joseph F. Fowler Jr. aloe vera ile ilgili klinik çalışmalar yapıldığında, bunların çoğunun kemirgenler üzerinde tamamlandığını söyledi.

Prof. Grundmann, bilim insanlarının bildiği şeyin, aloe vera jelinin cildi kaplayan ve enflamasyonu hafifleten bir karbonhidrat olan glukomannan içerdiğini, aşırı kızarıklık ve soyulma olmayan cilt üzerinde kullanıldığında, aloe vera jelinin topikal olarak kullanılmasının güvenli olduğunu söyledi.

KATKI MADDESİ İÇERMEYEN VE BERRAK RENKLİ OLANLARI SATIN ALIN

Mağazadan aldıklarımız doğal bitkiden elde edilen jel kadar etkili mi?

Dermatologlar, genel olarak mağazadan satın alınan jelin kullanımı ile ilgili büyük bir risk olmadığını söyledi. David Leffell, tüketicilerin mağazadan satın alınan aloe vera jellerinin nasıl elde edildiği ve içinde hangi maddelerin bulunduğu konusunda fazla bilgi sahibi olmadıklarını sözlerine ekledi.

Gill, günlük cilt bakım rutinlerinde aleo vera kullanmayı tercih edenler için mağazadan satın alınan jelin daha pratik olabileceğini, bunun nedeninin de kesilmiş bir aloe veranın yüksek buharlaşma oranı nedeniyle çok iyi tutunamaması olduğunu söyledi. Grundmann ise lokal anestezik lidokain ile satılan aloe vera jelinden kaçınmak gerektiğini, katkı maddeleri içermeyen ve doğada göründüğü gibi berrak olanların satın alınmasını tavsiye etti.

DOLGUN VE ETLİ YAPRAKLARI SEÇİN

Ham jel nasıl elde edilir?

Kaliforniya Üniversitesi Master Gardener programı direktörü Missy Gable , aloe vera yaprağından jel toplarken dolgun ve etli olgun bir yaprakları seçmemiz gerektiğini, köklerini bozmadan yaprağın tabanına mümkün olduğunca yakın yerden kesilmesi gerektiğini, ardından yaprağın sabun ve suyla temizlenmesi gerektiğini söyledi.

Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles Mathias Botanik Bahçesi'nin yardımcı müdürü Allison Keeney ise yaprağın kabuğunun altında bulunan kötü kokulu sarı özsuyu olan lateksi boşaltmamız gerektiğini söyledi. Aloe vera lateksi ise yaprak derisinin hemen altındaki hücrelerden elde edilir.

Araştırmalar, aloe vera lateksinin güçlü müshil etkileri olan zararlı olabilen antrakinonlar içerdiğini gösteriyor. Keeney, eğer lateksi doğrudan cildinize temas ettirirseniz, tahriş edici olabilir. Bu yüzden lateksin yavaş yavaş damlamasını veya daha da iyisi, aloe vera çok çabuk kuruduğu için yaprağını suya batırmanın daha iyi olduğunu söyledi.

Gable, "Daha sonra yaprağı yuvarlak tarafı yukarı bakacak şekilde düz bir yüzeye koyun, yaprağın kenarlarından ince şeritler kesin ve sivri uçlarını çıkarın. Son olarak, yaprağın dış katmanlarını soymak için bir bıçak veya baş parmağınızı kullanın ve yalnızca berrak veya hafif bulanık jelatinimsi maddeyi alın." dedi.



BUZDOLABINDA SAKLAYIN

Keeney, elde edilen jelin cam kapta en fazla bir hafta buzdolabında saklanabileceğini, ya da bir yıla kadar buzlukta dondurulabileceğini söyledi. Grundmann, glukomannanın zamanla güneş ışığına maruz kaldığında parçalanabileceğini, bu nedenle buzdolabında saklanmasının tercih edildiğini söyledi.

Dermatolog Dr. Yasemin Fatih Amato, aloe veranın cilt sağlığı için yaygın olarak kullanılan bir bitki olduğunu, çeşitli faydaları olduğuna dair bilimsel çalışmaların bulunduğunu ancak, etkilerinin bazı kaynaklarda abartılı olarak sunulduğunu belirtti:

Amato, aloe veranın cilt sağlığı ile ilgili bazı önemli noktaları ve bilimsel çalışmaları bizimle paylaştı:

Yanıklar:

Aloe veranın, özellikle yanık tedavisinde etkili olduğu bilinir. Çalışmalar, aloe veranın 2. derece yanıkların iyileşme süresini hızlandırabileceğini gösteriyor.

2007 yılında yapılan bir meta-analiz, aloe veranın yanıkların iyileşmesinde faydalı olabileceğini, ancak etkilerinin hala daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyduğunu belirtmişti.

Yara İyileşmesi:

Aloe vera jeli, cildin iyileşme sürecini hızlandırabilir ancak, bu konuda yapılan bazı çalışmalar karışık sonuçlar ortaya koymuştur. 2012 yılında yapılan bir incelemede, aloe veranın küçük yara ve kesiklerde bazı faydaları olduğu, ancak derin veya ciddi yaralarda etkisinin sınırlı olabileceğini ortaya çıkarmıştır.

Cilt Nemlendirme ve Anti-Aging:

Aloe vera, cilt nemlendirici ve anti-aging özellikleriyle de bilinir. İçerdiği vitaminler, mineraller ve antioksidanlar cildin sağlığını desteklemektedir. 2009 yılında yapılan bir çalışmada, aloe veranın cilt elastikiyetini artırabileceği bulunmuştur.

“Doğrudan topraktan çıkarılan aloe vera bitkisini yüzünüze veya cildinize sürmek bazı riskler taşıyabilir” diyen Yasemin Fatih Amato, bu riskleri şöyle sıraladı:

Enfeksiyon Riski: Steril olmayan aloe vera bitkisi, bakteriler veya diğer mikroorganizmalar içerebilir. Bu da özellikle açık yaralara uygulandığında enfeksiyon riskini artırabilir.

Alerjik Reaksiyonlar: Bazı kişiler aloe veraya karşı alerjik reaksiyon gösterebilir. İlk kez kullanmadan önce küçük bir bölgede test etmek önerilir.

Amato, paketlenmiş aloe vera ürünlerinin genellikle sterilize edildiğini ve ek koruyucular içerdiğini, bu ürünlerin doğal aloe vera kadar etkili olup olmadığının içeriğindeki aloe vera miktarına ve diğer bileşenlere bağlı olduğunu söyledi.

%100 Aloe Vera Jeli: Yüksek kaliteli ürünler genellikle doğal aloe vera ile benzer etkiler gösterebilir.

Ek Bileşenler: Bazı ticari ürünler cilde zarar verebilecek kimyasallar içerebilir. Etiketleri dikkatlice okumak ve güvenilir markaları tercih etmek önemlidir.

Aloe veranın, güneş yanıkları için popüler bir tedavi yöntemi olduğunu, güneş yanığını hafifletici ve yatıştırıcı etkileri olduğunu belirten Amato, diğer etkilerini şöyle sıraladı:

Anti-inflamatuar Özellikler: Aloe vera, iltihaplanmayı azaltabilir ve cildi yatıştırabilir.

Nemlendirme: Güneş yanığının neden olduğu cilt kuruluğunu giderir ve iyileşme sürecini hızlandırabilir.

Ancak, ciddi güneş yanıkları veya geniş alanlardaki yanıklar için profesyonel tıbbi yardım almak en iyisidir.

Topraktan çıkarıp elimize yüzümüze sürüyoruz, bu şekilde kullanımın riskleri var mı?

Amato, özetle aloe veranın cilt sağlığı için çeşitli faydalar sunabileceğini ancak her durumda etkili olmayabileceğini, doğrudan bitkiden elde edilen aloe veranın steril olmadığını ve bazı riskler taşıyabileceğini unutmamak gerektiğinin altını çizdi ve ekledi:

"Paketlenmiş ürünler genellikle daha güvenli olabilir, ancak içeriğini kontrol etmek gereklidir. Güneş yanığı ve küçük yanıklar için aloe vera etkili olabilir, ancak ciddi yaralanmalar için tıbbi yardım alınmalıdır."