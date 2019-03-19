0553 313 94 23

Alnında ayyıldıza benzeyen işaretle doğan buzağı büyük ilgi görüyor

Artvin’in Ardanuç ilçesinde alnında ayyıldızı anımsatan şekil olan buzağı vatandaşların ilgi odağı haline geldi.

19 Mart 2019 Salı 10:25
Alnında ayyıldıza benzeyen işaretle doğan buzağı büyük ilgi görüyor

Artvin’in Ardanuç ilçesinde alnında ayyıldızı anımsatan şekil olan buzağı vatandaşların ilgi odağı haline geldi.


Artvin’in Ardanuç ilçesinde, hayvancılıkla uğraşan Gökçe Özkan (64) isimli çiftçiye ait, yeni doğan buzağının alnında Türk bayrağı simgesi olan ayyıldızı anımsatan şekille doğdu. Gökçe Özkan, ‘Kınalı’ ismini verdikleri erkek buzağıyı görmek isteyenlerin ahırlarına geldiğini söyledi. Özkan, "Buzağı doğduğunda bizim çocuklar fark etti alnında ayyıldızı anımsatan şekil olduğunu. Sonra veteriner geldiğinde fotoğrafını çekti, bunun ardından merak edenler buzağıyı görmek için gelmeye başladılar. Danamız biraz medyatik, fakat benim sevgim başka, bütün yavrular çok sevilir" dedi.


Evin bireylerinden İrfan Özkan ise, "İneğimizin doğum yaptığı akşam ben de yanındaydım. İlk doğduğunda fark ettik ayyıldızı ama çok belirgin değildi. Gün geçtikçe tüyleri büyüdükçe daha belirgin hale geldi. Buzağının fotoğrafı internette paylaşılınca soranlar çoğaldı. Gelip görmek isteyenlerin sayısı arttı" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 10:25
  1. fotoğraf
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vodafone İstanbul Yarı Maratonu basın toplantısı yapıldı
    1. Vodafone İstanbul Yarı Maratonu basın..
    2. Ankara Üniversitesi sözleşmeli..
    3. AK Parti’li Tomakin’den..
    4. Terör örgütü propagandası yapan 8 kişi..
    5. Yeni genel müdür Erkan'dan Turkcell..
    6. Uyuşturucu kuryesinin midesinden..
    7. Avrupa borsaları
    8. Irak Genelkurmay Başkanı Ganimi, Esad..
    9. Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu..
    10. İstanbul’un değeri Yıldırım çözümlerle..
    11. Tüketici koruma haftası başladı
    12. Dünya Şampiyonu Halterciye bir ödül de..
    13. Trafik polislerine yeni kıyafet
    14. Serkan Yazıcı’dan şehitlere vefa..
    15. Coşkun Güven : “Önceliğimiz istihdam..
    16. Kayseri Ülkü Ocakları Çanakkale Zaferi..
    17. Libya'nın 2019 yılı bütçesi kabul edildi
    18. Beymen Club Stil Günleri 23 Mart'ta..
    19. Kaymakam Özadalı, şehit yakınlarıyla..
    20. Boeing 737 MAX için korkutan iddia!..
    21. Gürbüz: "Terör örgütleri..
    22. Türkiye’nin ilk ilçe atlası okuyucu..
    23. "Doğrudan şampiyonaya gitmeyi..
    24. Voleybol 2. Lig Bayanlar Final..
    25. HRÜ’de Çanakkale geçilmez programı..
    26. Kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı
    27. Yarım asırda tırmandığı merdivenlerden..
    28. Başkan adayı Turan: "Yedikule-Sirkeci..
    29. ATO, 18 Mart’ı ‘Mehmet Akif’ tiyatro..
    30. Yalova’da çeşmelere zarar verdiler
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti