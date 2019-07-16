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Almus’ta gelir getiren ağaçlar arazide incelendi

Tokat’ın Almus ilçesinde gelir getirici tür ağaçlandırma uygulaması kapsamında dikilen fidanlar oluşturulan heyetle arazide incelendi.

16 Temmuz 2019 Salı 13:59
Almus’ta gelir getiren ağaçlar arazide incelendi

Tokat’ın Almus ilçesinde gelir getirici tür ağaçlandırma uygulaması kapsamında dikilen fidanlar oluşturulan heyetle arazide incelendi.


Almus Kaymakamı Hamza İnam’ın başkanlığındaki heyet,Almus Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülen“Gelir Getirici Tür Ağaçlandırma Uygulama Projesi” kapsamında dikilen fidanları inceledi. Proje hedeflerinde; atıl durumdaki çıplak arazilere ve bozuk orman alanlarında toprak işlemesi yapılarak verimli hale getirmek, ekonomiye kazandırmak ve kırsaldaki vatandaşları yerinde kalkındırmak amacı güdülüyor. Geçmiş yıllarda bu kapsamda Almus’ta dikimleri yapılan kuşburnu, ceviz, ahlat, badem gibi türlerin yetişme hızı ve sağlığı ile ilgili veri toplanmaya devam ediliyor.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 13:59
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