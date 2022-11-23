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Avrupa Almanya'yı sarsan soygun! Altınları uçurdular
Avrupa

Almanya'yı sarsan soygun! Altınları uçurdular

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Manching beldesinde bulunan bir müzeden 483 altın para çalındı.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 20:12:00 -
Almanya'yı sarsan soygun! Altınları uçurdular

Alman Polisi, Kelten Römer Müzesi'nden dünyaca ünlü Kelt altınlarını çalanların bulunması için soruşturma başlattı.

Hırsızlığın nasıl gerçekleştiğini "soruşturma taktikleri nedeniyle" henüz açıklamayan polis, gece saatlerinde gerçekleşen olayın aydınlatılması için bölgede yaşayanlardan yardım istedi.

Soygun sırasında bölgedeki 13 bin özel ve kurumsal müşterinin telefon ve internetinin kesildiğini ifade eden polis, kesintinin, alarm sisteminin devre dışı kalması için yapılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Müzeden çalınan 483 altın paranın milyonlarca avro değerinde olduğu belirtiliyor.

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