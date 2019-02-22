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Almanya'ya terör saldırısıyla ilgili bağlantıyı "örtbas etme" suçlaması

Berlin'de 2016'daki terör saldırısını gerçekleştiren Anis Amri'nin, arkadaşı Bilel Ben Ammar'ın saldırıyla bağlantısını örtbas etmek için sınır dışı edildiği ileri sürüldü

22 Şubat 2019 Cuma 21:58
Almanya'ya terör saldırısıyla ilgili bağlantıyı "örtbas etme" suçlaması

BERLİN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin'de 19 Aralık 2016'da bir Noel pazarına terör saldırısı düzenleyen Anis Amri'nin, arkadaşı Bilel Ben Ammar'ın saldırıyla bağlantısını örtbas etmek amacıyla sınır dışı edildiği öne sürüldü.

Focus Dergisi, güvenlik makamlarına dayandırdığı haberde, Fas istihbarat servisi için çalıştığı iddia edilen Ammar'ın terör saldırısından önce Amri ile buluştuğu belirtildi.

Saldırının yapıldığı Breitscheid Meydanı'ndaki yüksek bir binaya yerleştirilen kamera görüntülerinde Anis Amri'nin olay yerinden kaçışının görüldüğünün anlatıldığı haberde, "Şimdiye kadar gizli tutulan görüntüde Ammar'a benzeyen bir kişi, Amri'nin kaçmasını sağlamak için bir başka kişinin kafasına odunla vurduğunu gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Haberde, saldırıya uğrayan kişinin 2016'dan bu yana komada olduğu da vurgulandı.

Bilel Ben Ammar'ın saldırıdan 2 saat sonra olay yerinden fotoğraflar çektiği ve bunları şimdiye kadar bilinmeyen bir telefon numarasına gönderdiği ifade edilen haberde, saldırıdan 9 gün sonra ise Ammar'ın sınır dışı edilmesi için karar alındığı kaydedildi.

Haberde, Bilel Ben Ammar'ın 27 Aralık'ta gözaltına alındığı ve 1 Şubat 2017'de Tunus'a gönderilmek üzere sınır dışı edildiği ifade edildi.

Ammar'ın korunduğu iddia edilen haberde, terör saldırısındaki bağlantısını örtbas etmek için sınır dışı edildiği ileri sürüldü.

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Eleonore Petermann, Berlin'de yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in olayla ilgili bu sabah bilgi sahibi olduğunu belirtti.

Konunun araştırılacağını vurgulayan Petermann, Ammar'ın sınır dışı edilmesinin 2017'de gerçekleştiğine işaret ederek, bu dönemde Seehofer'in İçişleri Bakanı olmadığını kaydetti.

Noel pazarına gerçekleştirilen terör saldırısını araştıran Federal Meclis Araştırma Komisyonu Üyesi Konstantin von Notz ise Bilel Ben Ammar'ı komisyonda dinlemek istediklerini söyledi.

Komisyon Başkanı Armin Schuster de Ammar'a Schengen Bölgesi'ne giriş yasağı konulduğunu, bundan dolayı bu kişinin Almanya dışında dinlenebileceğini ifade etti.

Berlin'de 19 Aralık 2016 tarihinde yaşanan terör saldırısında Anis Amri adlı terörist, bir tırla Breitscheid Meydanı'nda kurulan Noel pazarına dalmış, farklı milletlerden 12 kişi ölmüştü.

Olay yerinden kaçmayı başaran Amri, birkaç gün sonra İtalya'nın Milano kentinde polis tarafından öldürülmüştü.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 21:58
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