Almanya’ya kaçak giren yüzlerce Türk kayıp!

Almanya’ya kaçak giren Türk sayısı, son bir ayda 10 bini aştı. İlk Kabul Merkezi’ne alınan Türklerden bazıları "iltica işlemleri" bitmeden buradan da kaçtı.

Almanya’ya kaçak yollarla giren ve “Asyl- Azül” (İltica) diye bağırarak sığınma talep eden Türklerden bir kısmı, Alman polisi tarafından gönderildiği Saksonya Eyaleti'ndeki İlk Kabul Merkezi'nden (Erstaufnahmeeinrichtung) kaçtı.

Bu yılın ilk altı ayından merkezden kaçan kişi sayısının 478 olduğu ve bunların da üçte birinin Türk olduğu belirtiliyor.

Henüz iltica işlemleri bitmeden kayıplara karışan kişilerin, büyük ihtimalle Almanya içine dağıldığı, tanıdıklarının ya da akrabalarının yanına gittiği sanılıyor.

Eyalet İçişleri Bakanlığı, kaçakların aylık olarak ödenen yaklaşık 420 Euro'luk cep harçlıklarının kesileceğini duyurdu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

EN AZ 10 BİNİ TÜRK…

Türklerin iltica işlemlerinin bitmeden ülke içine dağılması, yakınlarının yanında iş bularak ya da avukat tutarak iltica sürecini oradan devam ettirme niyetinden kaynaklanıyor.

Almanya'da bu ay kaçak rekoru kırılırken, bir ayda ülkeye yasa dışı girenlerin sayısı 40 bini aştı. Bu rakamın üçte birine yakınını Türkler oluşturuyor.

Bu arada, Almanya sınırına yakın Çekya'nın Reitzenhagin kasabasında, içinde Türklerin de bulunduğu bir minibüs polisten kaçarken devrildi.

Biri Türk, çok sayıda insan yaralandı. Minibüsün, polisi gören mültecilerin arabadan atlayıp kaçması nedeniyle devrildiği belirtildi.

SINIRDA İŞLEMLER YÜRÜMÜYOR

Almanya'ya 2022'de 280 bine yakın kaçak gelirken, bunların sadece 11 bini sınır dışı edilebildi. 50 bine yakın kaçak da, ortadan kaybolduğu ya da bir şekilde izi bulunamadığı için sınır dışı edilemiyor.

Kalanların birçoğunun ilticası kabul edildi ya da dava açtıkları için iltica süreleri uzadı.

Türk kaçaklar, çoğunlukla Doğu Avrupa ve Balkan rotası üzerinden Almanya'ya geliyor.

Türklerin Almanya'ya en büyük geçiş noktaları ise Polonya ve Çekya sınırında bulunuyor. Alman polisi, şu ana kadar buralarda yeterli önlem alabilmiş değil.

AB'nin diğer ülkeleri üzerinden gelenlerin yakalanmaları halinde, geldikleri ülkeye geri gönderilme işlemleri de şu anda tam anlamıyla yürümüyor. Bu nedenle Almanya içinde, “yasa dışı göçü nasıl önleyebiliriz?” tartışmaları giderek büyüyor.