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OBM Türkiye'den yeni açıklama

OBM Türkiye binlerce işçiyi Almanya'ya göndereceğini duyurduktan sonra, başvuruların yapıldığı internet sitesi yoğunluk nedeniyle çöktü. Yaşanan gelişmelerin ardından OBM Türkiye'den yeni açıklama geldi

28 Kasım 2018 Çarşamba 07:06
OBM Türkiye'den yeni açıklama

OBM Türkiye Genel Müdürü Osman Taş, Almanya'ya götürecekleri Türk işçilerle ilgili olarak "Şu anda kaynakçı, hemşire, yer hizmetlerinde vasıfsız eleman ihtiyacımız var. Ankara, İstanbul ve Antalya şubelerimizi açtık" diyerek götürecekler işçilerin tüm masraflarının da karşılanacağını söyledi. Taş, Almanya'ya götürecekleri işçilerle ilgili şartları şu şekilde açıkladı:

“Bütün masrafların tamamını kendimiz karşılıyoruz. Üzerine basarak söylüyorum, para talep etmiyoruz ve kimseye 1 kuruş para kaptırmasınlar. Sözleşme 18 ay. Bu sürede eleman 18 ay boyunca yalnızca bizim yanımızda çalışır. Çalışma vizesini de bu şekilde alıyoruz. O nedenle Almanya kendisini garantiye alıyor ve bu nedenle işsizlik parası hakkı olmuyor. Şu anda Romanya ve Bulgaristan gibi ülkelerden gelip 2 gün çalışıp işsizlik parası alıyorlar. Bu durum kanunen böyle. Eğer başka yerle anlaşırsa, 6 sonra bizden ayrılıp Türkiye’ye gelip aynı kontratını yeniden yapabilir"

OBM Türkiye'den yeni açıklama

Yapılan bu açıklamanın ardından OBM Türkiye'nin resmi internet sitesi yoğunluktan dolayı çöktü. OBM Türkiye, bunun üzerine yeni bir açıklama yaptı.

Şirketimizin Almanya'da yeni istihdam imkanları sağlayacağı konusunda yayınlanan haberler üzerine çok yoğun bir başvuru süreciyle karşı karşıyayız.

Bu konuda gerçekleşen yoğunluk nedeniyle, başvuruların yapıldığı internet sitemizde teknik sorunlar meydana gelmiştir.

Teknik sorunların hızlı bir şekilde giderilmesi için çalışmalarımız hızla devam etmektedir.

Sitemiz en kısa sürede faaliyete geçecektir.

Başvurular sadece internet sitemizde bulunan formun doldurulmasıyla alınmaktadır.

Yoğunluğun getirdiği teknik sıkıntı giderildikten sonra başvuru süreci her gün devamlılığı sağlanmış bir şekilde sürecektir.

Başvurularda asla ve asla hiçbir ücret talep edilmemektedir. Sitemiz dışında hiçbir yerde başvuru yoktur.

Hiç bir kurumla da bu konuda anlaşmamız yoktur. İtibar etmeyiniz.”

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 07:06
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