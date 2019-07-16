0553 313 94 23

Almanya'ya göç edenlerin sayısı 2018'de azaldı

Geçen yıl 34 bin azalmayla 1 milyon 585 bin kişinin göç ettiği ülkeyi, terk edenlerin sayısı da 50 bin düşüşle 1 milyon 185 bin oldu

16 Temmuz 2019 Salı 14:26
Almanya'ya göç edenlerin sayısı 2018'de azaldı

BERLİN (AA) - Almanya'ya göç edenlerin sayısı 2018'de bir önceki yıla göre 34 bin kişi azaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, geçen yıl 1 milyon 585 bin kişinin göç ettiği ülkeyi terk edenlerin sayısı, 1 milyon 185 bin olarak kayıtlara geçti.

Almanya'ya göç edenlerin sayısında 2017'ye kıyasla 34 bin kişi, ülkeyi terk edenlerin sayısında ise 50 bin kişilik azalma oldu.

Söz konusu düşüşe karşın geçen yıl Almanya'ya göç edenlerin sayısı, ülkeyi terk edenlerden yaklaşık 400 bin fazla oldu.

Almanya'ya 27 Avrupa ülkesinden gelen kişilerin sayısı, Almanya'dan göç edenlerin sayısından 202 bin fazla olarak gerçekleşti. Bu göçmenlerin ülke dağılımına bakıldığında 68 bin kişi ile Romanya ilk sırada bulunurken, 29 bin kişi ile Hırvatistan ikinci ve 27 bin kişi ile Bulgaristan üçüncü sırada yer aldı.

Suriye'den göç edenlerin sayısında 2017'ye göre büyük düşüş kaydedildi. Suriye'den net göç sayısı 60 binden 34 bine düşerken, Polonya'dan 34 binden 20 bine geriledi.

Türkiye'den Almanya'ya net göç de 4 bin artarak 16 bin 490'a yükseldi. Geçen yıl 40 bin 561 kişi Türkiye'den Almanya'ya, 24 bin 71 kişi de Almanya'dan Türkiye'ye göç etti.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 14:26
  1. 2018
  2. Almanya
  3. göç

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa Komisyonu Başkan adayı Leyen vaatlerini sıraladı
    1. Avrupa Komisyonu Başkan adayı Leyen..
    2. Diş ağrısına ne iyi gelir? Diş..
    3. Doğu Avrupa’da ’Sarı Melek’ kılığında..
    4. Suriye sınırına sevkiyat devam ediyor
    5. Başkan Öztürk, "Bunun gibi ihanet az..
    6. Irak’ta tavuk yetiştiricilerinden..
    7. Büyükelçi Karlov suikastı davası
    8. Siverekliler 15 Temmuz Şehitlerini..
    9. Konyaspor’da yeni sezon hazırlıkları..
    10. Kabızlık nasıl geçer? Kabızlık için ne..
    11. "Sistem tartışmasına gerek yoktur"
    12. Demba Ba’dan "Türkiye’de özgürlük..
    13. Çavuşoğlu-Dimitrov ortak basın..
    14. İran, Fransız kadın akademisyeni..
    15. Voleybol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa..
    16. Malezya'da seçme ve seçilme yaşı 18'e..
    17. Hamas'tan İsrail hapishanesinde ölen..
    18. MKE Ankaragücü'ne sportif direktör
    19. Kahramankazan Şehitleri ve Demokrasi..
    20. Ölen çocuklar için attığı tweete tepki..
    21. Parçalı ay tutulması nedir? Ay..
    22. Ailenin cezayı az bulup itiraz ettiği..
    23. 15 Temmuz şehitleri için mevlid..
    24. Motosiklet ile giderken kalp krizi..
    25. 15 Temmuz için şehitlikte tören..
    26. 15 Temmuz şehidi Fatih Satır’ın adı..
    27. "Parlamenter sistem meselesi kapanmış..
    28. Filipinler'de "dang humması" alarmı
    29. Lüleburgaz’da 15 Temmuz coşkusu
    30. Duran arabaya çarpan yaya yaralandı
    İmamoğlu çiftinin 15 Temmuz çelişkisi! Anma törenine katıldı ama...
    İmamoğlu çiftinin 15 Temmuz çelişkisi! Anma törenine katıldı ama...
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler