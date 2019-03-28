Almanya'nın Yemen’deki savaşa müdahil olan ülkelere silah satışı

BERLİN (AA) - Almanya, Suudi Arabistan öncülüğünde Yemen’deki savaşa müdahil olan ülkelere bir yıl içinde 399 milyon avro değerinde silah satışına onay verdi.

Alman Haber Ajansı DPA'nın, Alman hükümetinin silah satışlarıyla ile ilgili Yeşiller Partisinin soru önergesine verdiği cevaba dayandırdığı haberinde, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Sosyal Demokrat Partiden (SPD) oluşan Alman hükümetinin, 14 Mart 2018’de göreve başlamasının ardından Yemen’deki savaşa müdahil olan ülkelere 399 milyon avro değerinde silah satışını onayladığı belirtildi.

Alman hükümetinin göreve başlamasından sonra sadece Suudi Arabistan’a 255 milyon avro değerinde silah satışının onaylandığı aktarılan haberde, ancak bu ülkeye ilişkin onayların tümünün kasım ayı öncesinde verildiği kaydedildi.

Almanya, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden sonra kasım ayından itibaren Suudi Arabistan’a silah satışını tamamen durdurmuştu.

Haberde, Birleşik Arap Emirlikleri’ne 57 milyon avro, Kuveyt’e 47,7 milyon avro, Bahreyn'e 16,2 milyon avro, Mısır’a 11,8 milyon avro ve Ürdün’de 11,3 milyon avro değerinde silah satışının onaylandığı ifade edildi.

Yemen’e ise bu dönemde silah satış onayı verilmediği kaydedildi.

Yeşiller Partisi Milletvekili Katja Keul, hükümetin silah satış politikasını eleştirerek, Yemen savaşında yer alan ülkelere silah satışının tümüyle durdurulmasını istedi.

Öte yandan, Almanya'da büyük koalisyon hükümeti içinde Suudi Arabistan’a uygulanan silah ihracat yasağının uzatılıp uzatılmamasına ilişkin tartışma devam ediyor.

SPD Genel Başkan Yardımcısı Ralf Stegner, Suudi Arabistan’a silah satışına karşı çıkarak, "Suudi Arabistan’a silah satmak Avrupa’nın çıkarına değil." ifadesini kullandı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in lideri olduğu CDU/CSU ise diğer Avrupa ülkeleriyle devam eden ortak silah projelerinin etkilenmesinden dolayı Suudi Arabistan'a silah satış yasağını yumuşatmak istiyor.

Fransa ve İngiltere de Suudi Arabistan'a silah ihracatını durduran Almanya'yı eleştirmişti.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle 5 ay önce Suudi Arabistan'a silah ihracatını askıya alma kararı alan Alman hükümeti, bu kararı en son mart ayı sonuna kadar uzatmıştı.

Koalisyon sözleşmesinde ''Yemen'deki savaşta taraf olanlara silah satışı yapılamaz'' maddesini hatırlatan SPD yönetimi, Suudi Arabistan’ın bu savaşta taraf olmasından dolayı bu ülkeye silah ihracat yasağının uzatılmasını istiyor.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de daha önce Suudi Arabistan'a silah satışı yasağının uzatılıp uzatılmamasını hükümet içinde değerlendirmeyi sürdürdüklerini, karar verildiğinde bunun açıklanacağını belirtmişti.