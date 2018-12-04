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"Almanya'nın Suudi Arabistan'a silah satışı devam ediyor"

Alman basını, Berlin'in Suudi Arabistan'a silah satışını askıya almasına rağmen savunma şirketi Rheinmetall'in yurt dışındaki ortaklıkları aracılığıyla ülkeye silah satışına devam ettiğini yazdı - Rheinmetall şirketi ise iddiaları reddederek, ortak olunan şirketlerin her ülkede silah ihracatı konusundaki sıkı kurallara uyduğunu iddia etti

04 Aralık 2018 Salı 23:35
"Almanya'nın Suudi Arabistan'a silah satışı devam ediyor"

BERLİN (AA) - Almanya'nın Suudi Arabistan'a yönelik silah ihracatını askıya almasına rağmen Alman savunma şirketi Rheinmetall'in, ortak olduğu İtalyan ve Güney Afrikalı şirketler aracılığıyla Riyad'a silah satışına devam ettiği öne sürüldü.

Alman Stern dergisi ve ARD televizyonunda yayımlanan haberlere göre, Alman hükümetinin gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra Suudi Arabistan'a daha önce onay verilen silahların sevkiyatını tamamen durdurmasına ve yeni silah satışına izin vermeme kararı almasına rağmen Rheinmetall, Suudi Arabistan'a silah göndermeye devam etti. Alman savunma şirketi, bunu İtalya ve Güney Afrika'da ortak olduğu şirketler aracılığıyla yaptı.

Haberlere göre, Rheinmetall Yönetim Kurulu Başkanı Helmut Merch, geçen ay banka analistleri ile yaptığı telekonferans görüşmesinde, hükümetin ihracatı askıya alma kararının şirketin silah sevkiyatını etkilemediğini belirtti.

Merch ayrıca, Suudi Arabistan'a yıllık mühimmat satışının 100 milyon avrodan fazla olduğunu ifade etti.

- "Kurallara uyuyoruz"

Haberlerin ardından açıklama yapan Rheinmetall şirketi yöneticileri iddiaları kabul etmeyerek, ortak olunan şirketlerin her ülkede silah ihracatı konusundaki sıkı kurallara uyduğunu iddia etti.

İddianın, Der Spiegel dergisinin Alman hükümetinin Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra Suudi Arabistan'a yeni silah satışına izin vermeme kararının sadece 2 ay için geçerli olduğunu öne sürdüğü 23 Kasım tarihli haberinin ardından gelmesi dikkati çekti. Dergi, Almanya'nın 2 ay sonra Riyad'a yönelik silah satışlarını tekrar değerlendirmeye alacağını yazmıştı.

Alman hükümeti, ekim ayında Kaşıkçı cinayetinin sonucu ortaya çıkıncaya kadar Suudi Arabistan'a tüm askeri ihracatı durdurduğunu açıklamış ve Riyad üzerinde daha etkili olabilmesi için diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de benzer kararı almasını istemişti

- 417 milyon avroluk silah satışı

Suudi Arabistan, Almanya'nın yılbaşından bu yana en çok silah sattığı 2'nci ülke oldu. Almanya, yılın 9 ayında Cezayir'e 741,5 milyon avro, Suudi Arabistan'a da 417 milyon avro değerinde silah sattı.

Almanya, silah satışının yanı sıra aynı Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilişkisi bulunan 18 kişiye de ülkeye giriş yasağı getirmişti.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 23:35
  1. Almanya
  2. Rheinmetall
  3. silah ihracatı
  4. Suudi Arabistan

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